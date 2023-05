Weekenden var stadig kun ganske spæd, da en 25-årig mand angiveligt lagde sig ud med en dørmand på en jysk beværtning.

Det har foreløbigt kostet den unge mand fire uger bag tremmer.

En dommer ved Retten i Randers har nemlig ved et grundlovsforhør besluttet, at den 25-årige skal varetægtsfængsles, mens politiet efterforsker sagen.

Det skriver Randers Amtsavis, der desuden henviser til døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Heri lyder det, at den unge mand er sigtet for at have udsat dørmanden for vold.

Overfaldet skulle være fundet sted på Østergade i Grenaa klokken 00.08 lørdag.

Det er uvist, hvordan den 25-årige forholder sig til sigtelsen.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller der hvor du plejer at høre podcast.