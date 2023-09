En skarpladt pistol i en kuffert, 40 løse patroner, et knojern, en lang machete og ulovlige karatestænger.

Den 28-årige mand, der i sidste uge blev anholdt og fængslet for at have skuddræbt en HA-rocker på Christiania, er før blevet afsløret med et mindre våbenarsenal.

Og i det hele taget har hans straffeattest i den seneste halve snes år været stærkt belastet af hans forkærlighed for både stik- og skydevåben.

Ifølge en gennemgang af hans tidligere domme, som B.T. har foretaget, er han seks gange siden 2014 blevet dømt for at have overtrådt knivloven.

Og i november 2019 var der udover en kæmpestor machete med en klinge på 33 centimeter også en lang række andre ulovligheder gemt hos ham.

Først og fremmest en skarpladt pistol med et tilhørende magasin med syv patroner.

Pistolen lå i en kuffert, da politiet om formiddagen ransagede hans lejlighed i Avedøre. I kufferten fandt betjentene også 36 løse patroner og seks haglpatroner.

Desuden fandt man et knojern, en ulovlig nunchagu – også kendt som karatestænger – samt 11 falske 500-eurosedler og godt 20 gram kokain fordelt på 54 poser.

Det kom sammen med nogle senere verbale trusler mod fængselsbetjente i Vestre Fængsel til at koste ham en straf på fængsel i to år og ni måneder ved en tilståelsessag i Københavns Byret i august 2020.

Ved skuddrabet for to uger siden i Pusher Street på Christiania sendte han ifølge politiets sigtelse sammen med en ukendt gerningsmand talrige skud afsted fra to håndvåben, som på stedet dræbte et 30-årigt prøvemedlem fra Hells Angels.

Samtidig blev fire andre personer – to mænd og to kvinder – såret af skudlæsioner, fordi de tilfældigt opholdt sig tæt på likvideringen af HA-rockeren.

Efter politiets opfattelse blev drabet begået af gerningsmænd med forbindelse til den forbudte bande LTF som led i en verserende konflikt med rockerklubben Hells Angels.

Den 28-årige mand nægter sig skyldig i den alvorlige sigtelse om det dødelige bandeopgør i Pusher Street, der juridisk kan udløse fængsel på livstid, hvis han ender med at blive kendt skyldig.

Konflikten mellem LTF og Hells Angels har luret under overfladen de sidste godt to måneder, og en brand i en ejendom på Nørrebro kan spille en central rolle, vurderer kilder med indsigt i miljøet.

En 18-årig mand var allerede før anholdelsen af den 28-årige også varetægtsfængslet i sagen for at have hjulpet de maskerede pistolmænd i Pusher Street både før og efter drabet. Han nægter sig også skyldig.

