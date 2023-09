Han er kun 28 år, men fredag blev han fængslet for et rockerdrab, der juridisk kan risikere at koste ham en livstidsdom.

I Københavns Byret besluttede en dommer fredag eftermiddag, at politiets foreløbige materiale mod den 28-årige mand med tilknytning til den forbudte bande LTF er så belastende, at der er grundlag for at varetægtsfængsle ham.

Derfor blev han varetægtsfængslet for foreløbig 20 dage.

Konkret drejer det sig om, at han er sigtet for at være en af de to maskerede pistolmænd, der lørdag aften dræbte et 30-årigt prøvemedlem af rockerklubben Hells Angels på Christiania.

Ved skyderiet i Pusher Street blev fire tilfældige tilstedeværende – to mænd og to kvinder – samtidig såret af skud. Derfor sigtes han også for fire drabsforsøg.

Da der samtidig er tale om et offentligt sted, betragtes brugen af et skarpladt skydevåben også som en skærpende omstændighed.

Og ifølge sigtelsen belastes den 28-årige også i høj grad af, at der efter politiets opfattelse har været tale om et bandeopgør, så straffelovens særlige bandeparagraf 81 a kan komme på tale.

Den trådte i kraft i 2014 og kan forhøje straffen med indtil det dobbelte af det normale. Og dermed kan han i sidste ende risikere en straf på fængsel på livstid, hvis efterforskningen ender ud i, at der rejses tiltale og han bliver kendt skyldig.

Foreløbig nægter han sig dog skyldig ved fredagens grundlovsforhør, hvor han ikke ønskede at udtale sig om politiets alvorlige sigtelser.

Den 28-årige sad allerede fængslet i forvejen, da han torsdag klokken 09.59 blev anholdt i Vestre Fængsel i København.

Han har afrikansk baggrund og var iført blåt joggingtøj med påskriften »Københavns Fængsler«, da han fredag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Den 28-årige blev allerede tirsdag varetægtsfængslet i en anden sag, hvor han blev sigtet for ved to lejligheder at have overtrådt et opholdsforbud på indre Nørrebro.

Blandt andet havde han ifølge politiets sigtelse mandag aften – altså to døgn efter drabet på Christiania – taget ophold i krydset mellem Blågårdsgade og Korsgade. Et kvarter senere blev han anholdt.

Fredagens grundlovsforhør blev af praktiske årsager »bidt over« i to dele, hvor den 28-årige i første omgang kun blev »vendt« foran dommeren om formiddagen, inden grundlovsforhøret for alvor fandt sted bag lukkede døre om eftermiddagen i Københavns Byret.

I pausen nåede knap en halv snes mænd, der ifølge B.T.s oplysninger havde relation til Hells Angels, at aflægge besøg i retsbygningen.

Konflikten mellem LTF og Hells Angels har luret under overfladen de sidste godt to måneder, og en brand i en ejendom på Nørrebro kan spille en central rolle, vurderer kilder med indsigt i miljøet.

En 18-årig mand er allerede fængslet i sagen for at have hjulpet de maskerede pistolmænd i Pusher Street både før og efter drabet. Han nægter sig skyldig.

