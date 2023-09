To unge mænd er blevet anholdt og fængslet for to grove indbrudstyverier mod meget velhavende ofre i Hellerup nord for København og i Aarhus.

Ved et af indbruddene blev der ifølge sigtelsen alene stjålet luksusvarer til en værdi af godt 3,5 millioner kroner.

De tilsyneladende meget kræsne gerningsmænd forsvandt ved det pågældende indbrud med en perlerække af luksusvarer, som formentlig ville kunne få mascaraen til at løbe af bar begejstring på en del modebevidste kunder i luksusforretninger.

Ifølge Nordsjællands Politi brød indbrudstyvene 20. maj i år klokken 23.08 ind i en eksklusiv villa i Hellerup og forsynede sig med godt en snes meget kostbare tyvekoster.

Det drejede sig om 12 designertasker af mærket Hermès, fem Chanel-designertasker og én designertaske af mærket Christian Dior.

Desuden forsynede indbrudstyvene sig med et kostbart Franck Muller brilliant-ur samt to ikke nærmere beskrevne beklædningsgenstande, som formentlig også var værdifulde.

Politiet i Nordsjælland og Østjylland sigter også de to anholdte mænd på 26 og 27 år for at være gerningsmænd til et andet groft indbrudstyveri.

Det fandt sted klokken 01.53 om natten 30. april i år i en mondæn lejlighed i det indre Aarhus.

Her forsvandt gerningsmændene ifølge sigtelsen med 'en række indtil videre endnu ikke fuldt oplyste effekter, heriblandt et unikt Hublot-ur'.

Værdien af det eksklusive ur fra den schweiziske producent af luksusure har politiet og ejeren endnu ikke kunnet fastsætte. Det skal en række eksperter blandt andet hjælpe med, fremgik det, da de to unge mænd onsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Lyngby.

Begge mænd var dagen i forvejen blevet anholdt omkring klokken 14.

Ved grundlovsforhøret var de begge iklædt tyndt sportstøj og korte shorts, og efter en kort rådslagning med deres beskikkede forsvarer nægtede de sig begge skyldige i begge indbrud.

På grund af de stjålne tyvekosters store værdi blev de sigtet for indbrudstyveri af særligt grov beskaffenhed begået efter forudgående aftale og muligvis i forening med foreløbig ukendte medgerningsmænd eller hælere.

På den baggrund ønskede anklageren fra Nordsjællands Politi retsmødet afviklet for lukkede døre – altså uden at journalister eller andre tilhørere måtte være til stede. Derfor er forklaringerne fra de to sigtede mænd dommeren også ukendte.

»Begge de sigtede blev varetægtsfængslet i fire uger,« oplyser anklagerfuldmægtig Ole Lyngvåg til B.T.

Han ønsker på grund af sagens behandling bag lukkede døre ikke at oplyse, om politiet har fundet frem til nogle af de stjålne effekter fra de to indbrudstyverier.

Den ene af de sigtede mænd accepterede varetægtsfængslingen, mens den anden foreløbig tog forbehold for en eventuel kære af fængslingskendelsen til landsretten.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.