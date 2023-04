Lyt til artiklen

På åben gade blev den 42-årige mand trampet og sparket i hovedet om natten, så det kostede ham livet.

Sådan fremlagde anklageren fredag formiddag den sigtelse for dødsvold, som Nordsjællands Politi har præsenteret tre lokale mænd fra Frederikssund-området for i sagen om det døde overfald natten til påskesøndag klokken 01.50.

Det kom ifølge sn.dk frem i et grundlovsforhør ved byretten i Hillerød.

Gerningsmændene påførte ifølge sigtelsen udover fatale skader på issen også det 42-årige dødsoffer to blå øjne og to brækkede ribben.

Han fik en blodansamling i hjernen, så han kort efter blev erklæret hjernedød. Og dagen efter overfaldet blev der slukket for hans respirator på sygehuset.

Ved grundlovsforhøret nægtede de tre anholdte mænd på henholdsvis 31, 41 og 47 år sig skyldige i sigtelsen for dødsvold.

De blev ikke sigtet for drab, men derimod for vold med døden til følge, som straffes mildere.

En person kan dømmes for drab, hvis gerningspersonen enten har haft til hensigt at dræbe eller må have indset, at de skader, den forurettede blev udsat for, ville koste vedkommende livet.

Når de tre i denne sag blev sigtet for dødsvold, indikerer det, at politiet vurderede, at de tre ikke har haft til hensigt at slå ihjel.

Den ældste af mændene kunne i retten erkende simpel vold i form af et enkelt slag, som han dog påberåber sig skete i selvforsvar og nødværge.

»Han blev efterfølgende løsladt af os, mens retten valgte at løslade den yngste af de sigtede. Den tredje mand på 41 år blev varetægtsfængslet for 10 dage. Han kærede ikke kendelsen,« oplyser specialanklager Martin Stassen fra Nordsjællands Politi til B.T.

Ved retsmødet i Hillerød kom det også frem, at der efter politiets opfattelse kan have været flere foreløbigt uidentificerede medgerningsmænd, som endnu ikke er anholdt.

»Det er i hvert fald det indtryk, som vi har i øjeblikket. Jeg kan ikke sige noget nærmere om, hvor mange der kan være tale om,« tilføjer anklageren.

Netop på grund af de uidentificerede medgerningsmænd ønskede anklagemyndigheden grundlovsforhøret afviklet for lukkede døre – altså uden journalister eller andre tilhørere til stede i retslokalet. Det ønske imødekom dommeren.

Nordsjællands Politi har tidligere oplyst til B.T., at den 42-årige mand i minutterne forud for det dødelige overfald i Havnegade i Frederikssund var blevet bortvist fra værtshuset Spar 5, der ligger kun få meter fra gerningsstedet.