Det var nærmest som taget ud af en skrækfilm, da 58-årige Charlotte Asperud midt om natten blev vækket af en kynisk kriminel i sit eget hjem i Nordsjælland.

»Læg dig ned. Læg dig ned, sagde jeg. Nu. Læg dig om på maven. Nu,« kommanderede gerningsmanden blandt andet.

Det kan man høre på den lydfil fra det dødelige overfald, som Nordsjællands Politi en uge senere offentliggjorde i jagten på morderen fra Tisvildeleje.

Forleden blev en 54-årig mand anholdt og varetægtsfængslet for at være brudt ind til den enlige kvinde kl. 02.45 natten til 30. april og umiddelbart efter have dræbt hende.

Ifølge sigtelsen med 19-20 slag i hovedet med en stump genstand - formentlig et koben.

Den 54-årige mand nægter sig skyldig, men som B.T. fredag kunne afsløre, belastes han blandt andet af et superstærkt dna-bevis.

Det knytter ham med den størst mulige sandsynlighed til biologiske spor på Charlotte Asperuds krop.

Selv om han de senere år har fået flere domme for indbrud i private hjem, kan han dårligt hævde, at han ikke er klar over, hvor meget utryghed indbrud kan afstedkomme.

For en del år siden oplevede han nemlig på egen krop at blive vækket af indbrudstyve i den villa, som han kort inden var flyttet ind i sammen med sin daværende hustru.

Pludselig opdagede ægteparret midt om natten, at det puslede ved deres havedør. Her kunne de se omridset af to gerningsmænd, men da indbrudstyvene så forholdsvis velvoksne ud, turde den nu drabsfængslede ikke selv tage kampen op med dem.

I stedet ringede han til politiet så hurtigt som muligt, mens han håbede, at tyvene ikke havde opdaget, at de var blevet opdaget.

De to natlige gæster ved havedøren anede dog uråd og stak af. Politiet fik kort efter fat i den ene af de formodede gerningsmænd, som man dog måtte slippe igen på grund af manglende beviser.

Den nu 54-årige mand fortalte dengang selv om den ubehagelige oplevelse til et lokalt medie, som B.T. i denne sammenhæng er afskåret fra at nævne navnet på.

På grund af et navneforbud må identiteten på den 54-årige nemlig foreløbig ikke nævnes offentligt, og det samme gælder andre oplysninger, der kan indkredse hans identitet.

Da den 54-årige tidligere på ugen blev fremstillet i grundlovsforhør bag lukkede døre ved retten i Helsingør, fremsatte anklagere et ønske om, at han bliver mentalundersøgt.

Det protesterede hans forsvarer imod, men dommeren afgjorde, at den 54-årige skal mentalundersøges, da det kan have betydning for sagens afgørelse.

Samtidig blev den anholdte varetægtsfængslet i foreløbig fire uger, så efterforskerne hos Nordsjællands Politi får mulighed for at fortsætte opklaringsarbejdet uforstyrret.

I retten oplyste anklageren, at der fortsat skal sikres spor ved blandt andet grundige undersøgelser af gerningsstedet og ransagninger samt afhøringer af vidner.

Samtidig skal man have kortlagt den 54-åriges færden både før og efter gerningstidspunktet.

Også et koben, der er fundet hos den 54-årige i forbindelse med hans anholdelse, skal undersøges minutiøst for at fastslå, om det kan have været gerningsvåbnet, der blev brugt til at dræbe Charlotte Asperud.