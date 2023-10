I to måneder har den kontroversielle frihedsaktivist Lars Kragh Andersen ikke kunnet få besøg i Vestre Fængsel.

Lars Kragh Andersen sidder blandt andet fængslet for at have udøvet hærværk på politiets trafikkameraer.

Senest blev han i Københavns Byret dømt for at have delt flere ministres CPR-numre på nettet, under en retssag som B.T. fulgte.

Under sin afsoning i Vestre Fængsel oplever han så store vanskeligheder med at få besøg, at han nu finder det nødvendigt at komme med et opråb om de forhold, som han kalder ulovlige.

Igennem sin advokat beskriver Lars Kragh Andersen, hvordan det i de to måneder han har siddet i fængslet, ikke har været muligt for hans kæreste at booke en besøgstid.

»Hun har flere gange forgæves siddet i telefonkø i mere end en time i almindelig arbejdstid uden at kunne booke tid,« lyder det fra eksbetjenten.

Han mener, at det er forhold, der gør det tæt på umuligt for pårørende at reservere en besøgstid.

»Ingen mennesker med en normal hverdag med job eller studie har en chance for at booke sig ind, og ifølge andre fanger bliver de bookede tider desuden ofte aflyst i sidste øjeblik,« lyder det fra eksbetjenten.

Den kontroversielle eksbetjent og selvbestaltede frihedsaktivist er ikke den første, der kritiserer forholdene for besøg i blandt andet Vestre Fængsel.

Det har tidligere været beskrevet hvordan klager over blandt andet besøgsvilkårerne i landets fængsler har fået ombudsmanden til at gå ind i sagen.

Da B.T. præsenterer kritikken for Kriminalforsorgen, vedkender de sig da også, at der har været problemer med vilkårene for besøg i de danske fængsler – herunder Vestre Fængsel.

»Kriminalforsorgen forstår og beklager de udfordringer, som belægs- og bemandingssituationen giver pårørende og forsvarsadvokaterne. Og Københavns Fængsler medgiver, at der kan være et stort pres på Vestre Fængsels telefoniske besøgsbooking, og at besøg som yderste konsekvens er blevet aflyst med kort varsel som følge af belæg i besøgslokalerne,« oplyser de i et skriftligt svar til B.T.

Problemerne skyldes i høj grad at der har været for mange indsatte i fængslet.

»Vestre Fængsel kan bekræfte, at der har været tilfælde med overbelæg, hvor fængslet har været nødsaget til at inddrage besøgslokaler til belæg, ligesom der er indført dobbeltbelæg efter behov,« lyder det fra Kriminalforsorgen.

Men da man netop har genåbnet en arrest i København burde der ikke længere sidde indsatte i besøgslokalerne, hvorfor problemet burde være løst, oplyser Kriminalforsorgen.

Advokatfuldmægtig Rasmus Munch Søndergaard oplyser til B.T., at han er i gang med at forberede en stævning af Kriminalforsorgen på vegne af Lars Kragh Andersen.

Han mener nemlig at forholdene i Vestre Fængsel er et brud på de indsattes rettigheder, og et brud på loven om indsattes rettigheder, hvor det blandt andet fremgår at indsatte har ret til at få besøg.

»Det er ironisk, at fængsler er beregnet til at straffe folk, som bryder loven, men at Vestre Fængsel ikke selv er i stand til at overholde den,« lyder det fra Rasmus Munch Søndergaard.

