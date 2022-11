Lyt til artiklen

En 21-årig kvinde er onsdag blevet varetægtsfængslet i København efter et livsfarligt drama i stormagasinet Magasin.

Her var både en kvindelig ekspedient og en kunde ved en the-forretning i kælderen uhyggeligt tæt på at blive ramt af et tungt stykke pejsebrænde, som en tilsyneladende sindsforvirret kvinde kastede ud fra 4. sal.

Dramaet fandt sted mandag aften cirka klokken 18, da ekspedienten i Østerlandsk Thehus i stormagasinets kælderetage pludselig hørte, at et stykke flyvende pejsebrænde landede på en reol lige bag ved hende og den kunde, som hun var at ekspedere. Pejsestykket kom oppe fra.

På stormagasinets videoovervågning har man kunnet se, at en yngre kvinde i jakke og pink hue tog rulletrapperne til 4. sal, hvor hun tog et stykke pejsebrænde og gemte under sin jakke. Herefter kiggede hun over rækværket, tog pejsebrændet frem og kastede det ud, så det sekunder senere landede fem etager længere nede.

Den 21-årige kvinde sigtes af politiet for på samme måde at have kastet en sten på størrelse med en kartoffel ud fra 4. sal lørdag 19. november klokken 18.52 – og fire minutter senere også et gummistykke. Begge dele landede også den dag ganske tæt på den samme kvindelige ekspedient i the-forretningen, som også var ved at blive ramt af pejsebrændet.

Da den 21-årige kvinde tirsdag formiddag blev anholdt i det indre København, fandt politiet hos hende én 9 mm patron samt ni styk salonriffel-patroner. Samtidig er hun også blevet sigtet for to dage inden pejsebrænde-kastet i Magasin, at have skrevet på det sociale medie TikTok, at der samme dag ville være skyderi i stormagasinet.

I grundlovsforhøret onsdag blev hun sigtet for ved grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed samt for at have fremkaldt frygt for andres liv, helbred eller velfærd.

Hun nægtede sig skyldig i begge dele, men kunne erkende at have overtrådt våbenloven ved at være i besiddelse af de samlet 10 patroner.

Hun gav i retten udtryk for at blive tilset af en læge, da hun havde det meget dårligt, og hun var også villig til at lade sig mentalundersøge. Dommeren besluttede på det grundlag, at hun skulle varetægtsfængsles i 20 dage i surrogat på en psykiatrisk afdeling, når det kunne lade sig gøre.