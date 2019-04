Københavns Politi lukkede Hovedbanegården ned, da en indsat fra Vestre Landsret flygtede ud i friheden.

Der bliver ikke rejst tiltale mod den gæst, som fængselspersonalet i Vestre Fængsel forvekslede med en indsat inden en fangeflugt i august 2018.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Manden har været sigtet for medvirken til undvigelse.

Fangeflugten skete, da Anwar Daadoue spadserede ud af porten på Vestre Fængsel den 1. august, som om intet var hændt.

Inden da havde han haft besøg af den pågældende mand.

Da besøget var slut, blev den mandlige gæst ført ind i det visitationsrum, hvor den indsatte ifølge procedurerne skulle visiteres efter besøget.

Her blev han undersøgt og efterfølgende ført ind i fængslet.

Derfor kunne den indsatte sammen med andre besøgende gå hen til skranken. Her fik han udleveret den billedlegitimation, som gæsten havde afleveret ved sin ankomst.

Det skete, uden at den ansatte ved besøgsskranken kontrollerede, om det faktisk var de rigtige personer, der var på billederne.

Anwar Daadoue kunne derfor uhindret spadsere ud af fængslet sammen med de øvrige gæster.

Få minutter senere gik det op for fængselsbetjentene, at de havde fat i en forkert mand.

De første meldinger gik på, at de to havde skiftet tøj, men den teori blev altså senere skudt ned.

TV2 Lorry skriver onsdag, at Amwar Daadoue stadig er på fri fod.

Efter flugten kom det frem, at han sad fængslet med henblik på at blive udleveret til Italien, hvor han er mistænkt for omfattende økonomisk kriminalitet samt finansiering af terror.

/ritzau/