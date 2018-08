Fakta Det er sket før

Det er ikke første gang en fange forlader et dansk fængsel i forklædning.

I 2012 stak libanesiske Dib Barghachoun af fra Nyborg Statsfængsel forklædt i en burka. Den 34-årige mand, var dømt for at have bortført sine fem børn til Libanon til trods for, at børnenes mor havde forældremyndigheden i Danmark. Efter at have siddet fængslet i 1½ år fik den 34-årige besøg af sin bror og sin burkaklædte niece, men under besøget byttede han identitet med niecen.

»Jeg går ind og klipper mit skæg af og gør mig helt fin. Jeg havde noget makeup, som jeg kunne få på mit ansigt. Jeg så mig i et spejl og tænkte: ‘Hold da op, du ligner sgu da en kvinde!’ Så da vi sagde til dem: ‘Vi vil gerne gå hjem’, sagde de bare ja. Så gik jeg ud og kiggede på fængselsbetjenten. Han kunne ikke genkende mig. Jeg kunne genkende alle, men ingen kunne kende mig. Så åbnede han den første port, anden port, tredje port og så var vi ude,« fortalte Dib Barghachoun til TV2s krimi magasin Station 2, der i 20015 mødte ham i Libanon, hvor han har boet siden flugten.

En anden fange, der havde held til at bytte identitet og stikke af, var Mohammed Figuigui, der flygtede fra Statsfængslet Østjylland i 2012. Flugten var pinlig for fægselspersonalet, fordi Figuigui ganske simpelt udgav sig for at være en medfange, der skulle på uledsaget udgang og uden problemer slap fordi personalet, der låste porten op og så til, mens fangen undslap i en ventende taxi.