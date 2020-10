Den kvindelige fængselsansatte, Peter Madsen skubbede foran sig som gidsel under sin flugt fra Herstedvester Fængsel, er 24 timer efter hændelsen i en skidt forfatning.

Det fortæller formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen, der onsdag har fået en statusrapport fra Herstedvester.

»Hun har været hensat i hjælpeløs tilstand, og det, ved vi helt faktuelt, er noget af det, der slår allerhårdest på psyken bagefter. Så hun har det ad helvede til. Det har de alle sammen,« siger han til B.T.

Livstidsdømte Peter Madsen lykkedes tirsdag formiddag omkring kl. 10 med at flygte fra det højsikrede Herstedvester Fængsel nordvest for København.

Herstedvester fængsel i Albertslund, 16. september 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Herstedvester fængsel i Albertslund, 16. september 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen

Inden han trådte ud i friheden, havde han med en pistollignende attrap og et bombebælte spændt rundt om livet truet en kvindelig ansat til at åbne alle fængselsdøre og -porte.

De de sammen nåede den sidste port og stod på den anden side, slap Peter Madsen kvinden og fortsatte herefter på egen hånd.

Ifølge Bo Yde Sørensen har kvinden, som Peter Madsen skubbede foran sig, ikke lidt fysisk overlast, men hun har, som han understreger, pådraget sig nogle hårde, mentale slag:

»Hun har jo udmærket godt vidst, hvad han (Peter Madsen, red.) var i stand til og kunne finde på, så hun har været klar over, at det kunne blive rigtig alvorligt,« siger han og tilføjer:

Peter Madsen gående stille og roligt hen ad en vej få minutter efter, han var brudt ud af Herstedvester Fængsel tirsdag. Foto: Overvågningsvideo Vis mere Peter Madsen gående stille og roligt hen ad en vej få minutter efter, han var brudt ud af Herstedvester Fængsel tirsdag. Foto: Overvågningsvideo

»Samtidig har hun også skrupler over, hvad tænker folk nu om mig: ‘det var mig, der lukkede ham ud af fængslet’. Så der er virkelig nogle mentale tømmermænd, der skal bearbejdes,« siger Bo Yde Sørensen, som dog i samme åndedrag understreger, at den kvindelige ansatte på ingen måde kan klandre sig selv.

Hun og alle de andre fængselsansatte reagerede præcis, som de skulle, lyder det fra fængselsforbundsformanden.

»Alt er sket lige efter bogen. Når der er fare for liv og førlighed, er man nødt til at tage nogle helt klare forholdsregler. De ansatte var nødt til at lægge til grund, at der var tale om en rigtig pistol, og i en sådan situation skal der bare købes noget tid. Det betyder, at man trykker på knappen og åbner dørene, imens man får kontakt til de myndigheder, der har beføjelser uden for porten.«

Truede sig ind i en bil

Peter Madsen nåede kun at være på fri fod i omkring fem minutter, inden et stort antal betjente havde fanget ham og lagt ham i håndjern.

'Rullemarie' måtte tilkaldes, da man ikke turde tage chancer i forhold til det bælte, som Peter Madsen bar om maven. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 'Rullemarie' måtte tilkaldes, da man ikke turde tage chancer i forhold til det bælte, som Peter Madsen bar om maven. Foto: Mads Claus Rasmussen

Inden da havde Peter Madsen sat sig ind i en hvid kassevogn og truet føreren med at skyde ham, hvis han ikke kørte derfra.

Det lykkedes politiet at omringe kassevognen og få den standset.

Herefter kunne de få føreren uskadt ud og tilbageholde Peter Madsen.

Dog var de nødt til at tilkalde forsvarets ammunitionstjeneste, da de frygtede, at den livstidsdømte morder havde en bombe om maven.