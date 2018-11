- Langt de fleste bandefolk kommer vellykket ud af kriminalitet, siger formand for Kriminalforsorgsforeningen.

Efter drabet på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yasar har flere politikere været ude og tale om behovet for et gennemsyn af hjælpen til frafaldne bandefolk.

I den forbindelse er det imidlertid vigtigt at huske, at langt de fleste bandemedlemmer før eller siden forlader bandelivet, og at exitprogrammerne på mange måder fungerer godt.

Det siger formand i Kriminalforsorgsforeningen John Hatting, der organiserer de civilt ansatte i landets fængsler.

- Min oplevelse er, at langt de fleste forløb er velfungerende. Vi har rigtig mange eksempler på, at folk kommer vellykket ud af banderne, siger John Hatting.

Samtidig oplever han dog også, at visse afhoppere fortsat føler sig truet, mange år efter at de har forladt banderne. Af den grund ser han et muligt behov for at forlænge exitprogrammerne samt at øge beskyttelsen.

- Det er helt sikkert, at det her er en anledning til at se på, om vi skal hjælpe med bedre beskyttelse. Der er ingen tvivl om, at der er nogen, der er truet. Det skal vi have kigget på nu, siger John Hatting.

31-årige Nedim Yasar havde mandag aften netop deltaget i en reception for sin selvbiografiske bog "Rødder", da han blev dræbt på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter.

Yasar var for nogle år siden leder af banden Los Guerreros, som var en støttegruppe til Bandidos på den københavnske Vestegn.

Det var udsigten til at blive far, der fik Yasar til at bryde med banden og gå ind i et exitprogram. I tiden op til bogudgivelsen fortalte Yasar til flere medier, at han frygtede for sit liv.

