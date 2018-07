En ændring i sikkerhedsmæssige forhold betyder, at fængselsbetjente i højere grad bruger skudsikre veste.

København. Den seneste flerårsaftale for Kriminalforsorgen betyder, at fængselsbetjente har overtaget en lang række transportopgaver fra politiet.

Det kræver et øget fokus på fængselsbetjentenes sikkerhed, og derfor benytter personalet sig i højere grad af skudsikre veste.

Det fortæller Lars Rau Brysting, der er sikkerhedschef i Kriminalforsorgen.

- Kriminalforsorgens sikkerhedsopgaver har udviklet sig meget over de seneste par år.

- Med håndteringen af bandeindsatsen er der kommet øget fokus på sikkerhedsmæssige forhold, herunder transporten med indsatte, siger han.

Det betyder blandt andet, at man i højere grad ser fængselsbetjente være iklædt skudsikre veste, når de transporterer indsatte til og fra retssalene.

Fængselsbetjentene sidder også i selve retssalene og sørger for sikkerheden sammen med politiet.

Lars Rau Brysting fortæller, at Kriminalforsorgens personale tager godt imod vestene.

- Generelt tror jeg, at de fleste er glade for at få styrket sikkerheden, siger han.

Efter bandekonflikten i København sidste sommer er mange af de involverede blevet draget til ansvar og sat i fængsel. Det har øget presset på fængselspersonalet, har Fængselsforbundet flere gange sagt.

Det har blandt andet medført overfald på fængselsbetjente.

Formand Kim Østerbye peger på, at der ikke er tilstrækkelig bemanding til at sikre sikkerheden for personalet.

- Kriminalforsorgen må sætte alt ind for at stoppe disse voldsmænd. Vi har at gøre med en gruppe, som helt bevidst prøver at sætte sig på magten.

- Der bliver nødt til at være mandskab nok til stede, så ingen risikerer at blive overfaldet bagfra, sagde Kim Østerbye forleden til Ritzau.

/ritzau/