En mandlig fængselsbetjent risikerer at lide samme skæbne som de mennesker, han før har bevogtet.

For den 46-årige mandlige fængselsbetjent er tiltalt for at have haft sex med en kvindelig indsat, og det skal koste ham en fængselsstraf, hvis det står til anklagemyndigheden.

Hvordan affæren er opstået, fremgår ikke af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, men fængselsbetjenten arbejdede i Jyderup Fængsel, hvor kvinden afsonede.

I anklageskriftet mod den 46-årige fremgår det, at det er under den indsattes udgang, at forholdet har udviklet sig til en strafbar forseelse for betjenten.

Ifølge tiltalen mødtes betjenten og den indsatte ad to omgange og havde sex. Første gang var i starten af september 2022, hvor de ifølge tiltalen mødtes i et skovområde nær Roskilde.

I midten af september havde parret tilsyneladende fundet mere romantiske omgivelser.

Her skulle de have indlogeret sig på Tivoli Hotel i København, hvor de igen skulle have haft sex.

Begge gange var kvinden på udgang fra sin afsoning i Jyderup Fængsel, der er landets eneste kvindefængsel.

Den mandlige fængselsbetjent er tiltalt efter en paragraf, der siger, at en ansat ved Kriminalforsorgen, som har sex med en person, der er optaget i en af Kriminalforsorgens institutioner, kan straffes med fængsel i op til fire år.

B.T har kontaktet mandens forsvarer for at høre, hvordan den 46-årige forholder sig til tiltalen, men forsvarsadvokaten er ikke vendt tilbage før artiklens udgivelse. Af retslisten fremgår det dog, at der er tale om en tilståelsessag.

B.T. har desuden kontaktet Kriminalforsorgen for at høre, om den pågældende betjent stadig er ansat.

Kriminalforsorgen vil ikke udtale sig om den specifikke sag, men i et skriftligt svar til B.T. oplyser man, at det ikke er tilladt for Kriminalforsorgen ansatte at have personlige eller økonomiske forbindelser med aktuelle eller tidligere indsatte eller klienter, hvis der derved opstår risiko for, at tjenesten ikke vil kunne udføres korrekt og uafhængigt.

Sagen bliver behandlet ved Retten i Roskilde i næste uge.

