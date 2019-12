49-årig fængselsbetjent er varetægtsfængslet i knap fire uger for indsmugling af hash og mobiltelefon.

En fængselsbetjent fra arresten i Aarhus er onsdag blevet varetægtsfængslet i knap fire uger.

Den 49-årige mand sigtes for at have modtaget bestikkelse ved at have overdraget hash og en mobiltelefon til indsatte i arresten.

Det skal være sket i perioden fra 24. oktober til 25. december.

Det er uvist, hvor meget hash der er tale om.

Ifølge mandens forsvarsadvokat, Søren Samuelsen, erkender fængselsbetjenten, at han har bragt hash og en mobiltelefon ind.

Men han afviser, at det skulle være sket mod betaling.

Manden er sigtet efter en straffelovens paragraf 144 ved som offentlig myndighedsperson at have modtaget bestikkelse.

Derudover er han sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer og medvirken til en eller flere arrestanters ulovlige besiddelse af mobiltelefoner.

Fængselsbetjenten blev fremstillet onsdag formiddag ved et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Da sigtelsen var læst op, blev dørene til retssalen lukket for offentligheden.

Det skete på anmodning af specialanklager Lars Pedersen, Østjyllands Politi.

- Der er en række vidner, der skal afhøres, og deres forklaringer skal ikke påvirkes af, at de kan læse den sigtedes forklaring i pressen, argumenterede anklageren over for dommeren.

Herefter blev dørene lukket med baggrund i, at "sagen endnu er på et indledende stadie".

Det er derfor uvist, hvad politiet bygger sin mistanke på, eller hvad den 49-årige i øvrigt forklarer.

Lars Pedersen oplyser, at dommeren har valgt at varetægtsfængsle manden af hensyn til efterforskningen af sagen.

Varetægtsfængslingen udløber 17. januar, hvorefter en dommer på ny skal tage stilling til sagen.

Den sigtede har kæret kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

/ritzau/