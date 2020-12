- Vi bliver fremstillet som klovne, mens politiet er heltene, siger ansat i Herstedvester.

Indsatte i Herstedvester Fængsel risikerer at få forringet deres vilkår, efter at det lykkedes for livstidsfangen Peter Madsen at stikke af i oktober.

Det frygter en erfaren fængselsbetjent, der har givet et interview til fagbladet Fængselsfunktionæren.

Søren Helstrup har arbejdet 18 år i Herstedvester Fængsel og var på job den 20. oktober, da Peter Madsen kom ud bag murene og oplevede cirka ti minutters frihed.

Peter Madsen truede sig ud i friheden 20. oktober. (Foto: Scanpix) Foto: Nils Meilvang Vis mere Peter Madsen truede sig ud i friheden 20. oktober. (Foto: Scanpix) Foto: Nils Meilvang

I en senere redegørelse har justitsminister Nick Hækkerup (S) slået fast, at den dømte slet ikke burde have været anbragt i Herstedvester.



Det er en psykiatrisk specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte. Mange dømte i sædelighedssager befinder sig i Herstedvester.



- Det er jo ikke os, der har bestemt, at han skal sidde her. Vi har håndteret ham som en Herstedvesterfange, siger Søren Helstrup i interviewet.



- Men fordi han tiltrækker så meget medieopmærksomhed, er vi meget nervøse for de politikerbeslutninger, der kommer til at følge i kølvandet og ramme alle de indsatte, der har brug for en rolig og normal hverdag, siger Søren Helstrup til sit fagblad.



- Herstedvester er et specielt sted. De indsatte sidder her ofte i 20-30 år, og mange af dem har personlighedsforstyrrelser. En stor del af dem har ikke andre relationer end os, siger han til Fængselsfunktionæren.



Han mener, at såvel ansatte som indsatte kan blive udsat for et ekstra pres som følge af opmærksomheden på den kendte fanges flugt.



Flere ansatte i fængslet løb efter Madsen, da denne med et falsk bombebælte havde truet sig ud.



- Der var så meget styr på det den dag, og vi knokler og gør det rigtig godt. Der kommer bare ikke nogen og takker os. Vi bliver fremstillet som klovne, mens politiet er heltene, og det lægger da et yderligere pres på os, at alles øjne hviler kritisk på Herstedvester, når vi i forvejen er presset på personale, siger Søren Helstrup.



Peter Madsen vil formentlig blive tiltalt for flere lovovertrædelser i forbindelse med flugten.



Han er dømt for drabet på den svenske journalist Kim Wall i 2017.