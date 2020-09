Det kan udvikle sig ubehageligt, når man som fængselsbetjent møder en bekendt fra fortiden på den anden side af tremmerne.

Det kan en 42-årig mand fra København skrive under på.

Som fængselsbetjent i arresten i Køge skulle han i april passe på en mand, der var i gang med afsone sin fængselsstraf.

Fængselsbetjenten kendte dog også manden som den sælger, som han tidligere havde købt narkotiske stoffer af.

Derfor følte han sig presset til at hjælpe den indsatte, som i strid med reglerne gerne ville have adgang til sin mobiltelefon, der var deponeret i arrestens såkaldte kosterrum.

På en vagtdag kort før klokken 18 i en af påskedagene hentede han efter aftale med den indsatte mobiltelefonen i kosterrummet og overbragte den til afsoneren.

Det erkendte den 42-årige ved en tilståelsessag ved retten i Roskilde onsdag, hvor han var anklaget for at have misbrugt sin stilling som fængselsbetjent.

Den indsattes ulovlige besiddelse af mobiltelefonen blev dog hurtigt opdaget på arrestens automatiske scanning af teleaktivitet blandt fangerne, hvorefter mobilen blev fundet hos den indsatte.

Stillingsmisbruges kom efter en konkret afvejning af sagens omstændigheder og fængselsbetjentens personlige forhold til at koste den 42-årige mand en straf på 14 dages betinget fængsel.

Han forklarede i retten, at han frygtede, at den indsatte ville gå til fængselsbetjentens leder og afsløre, at de tidligere havde haft et forhold som sælger og kunde i forbindelse med en kokainhandel.

Fængselsbetjenten oplyste i retten, at han har været suspenderet under sagen. Det er nu op til Kriminalforsorgen at afgøre, hvilken ansættelsesmæssig konsekvens det tilståede stillingsmisbrug skal have.

Ulovlige mobiltelefoner i fængsler og arresthuse har de senere år været et velkendt problem.

Sidste år blev der ifølge Kriminalforsorgens årsstatistik fundet 692 mobiler, mens tallet i 2015 var helt oppe på 1.781.

Nedgangen skyldes blandt andet, at der i adskillige fængsler og arresthuse – blandt andet i Køge – er installeret såkaldt mobildetekteringsanlæg.