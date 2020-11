Det var et ubehageligt syn, der mødte en kvindelig fængselsbetjent, da hun torsdag åbnede sin hoveddør.

Udenfor lå der et afskåret gedehoved. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Fængselsbetjenten arbejder til daglig i Sdr. Omme Fængsel, som er et åbent fængsel med plads til 222 indsatte.

Hvem der har lagt gedehovedet ved betjentens dør, ved hun ikke, men Kriminalforsorgen har en formodning om, at chikanen har sammenhæng med hendes arbejde. Politiet efterforsker nu sagen.

Fængselsforbundets formand Bo Yde Sørensen er rystet over episoden:

»Jeg synes, det er usmageligt at lave så grov chikane i et privat hjem. I forvejen er vold og trusler et stort problem i vores medlemmers arbejdstid. Vi vil meget nødigt se en udvikling, hvor chikanerne også bliver hverdag i fritiden,« siger han.

Fængselsforbundet gennemførte i foråret en spørgeskemaundersøgelse, som viste, at hver fjerde medlem har oplevet chikane fra tidligere indsatte i deres fritid.

En af de mest alvorlige sager fandt sted i 2016 ved Nyborg Statsfængsel, hvor en dengang 36-årig fængselsbetjent blev passet tvunget til at lægge sig ned på jorden, hvorefter han blev skudt to gange i benet.