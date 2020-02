34 minutter.

Længere tog det mandag eftermiddag ikke Retten i Glostrup at afvikle en tilståelsessag om groft hæleri mod svindeltiltalte Britta Nielsens svigersøn.

Den 38-årige Kian Omid Mirzada tilstod foran dommeren uforbeholdent den store samling hælervarer, som politiet 21. marts 2018 fandt hos ham.

Sammenlagt skønnedes de at have en værdi på mindst 700.000 kroner.

Det kom til at koste ham otte måneders fængsel, hvoraf to måneder skal afsones. Resten gøres betinget af, at han skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 120 timer.

Politiets ransagninger fandt blandt andet sted i Kian Omid Mirzadas hjem i Hvidovre, som han deler med Britta Nielsens ældste datter, i et lagerrum hos Shurgaard i Hvidovre samt i to containere, der var placeret henholdsvis på Hammerholmen i Hvidovre samt på Langtoften i Lejre.

Hælervarerne var især diverse byggematerialer, værktøj, designermøbler og computere. Hovedparten er det ikke lykkedes politiet at finde de retmæssige ejere af.

»Jeg har haft en tidligere virksomhed og har bare været tilbøjelig til at købe tingene og derefter sælge dem videre. Det er foregået smult. Folk er bare dukket op og har givet mig en pris for genstandene,« forklarede han foran dommeren.

»Jeg kunne selvfølgelig godt regne ud, at de ikke stammede fra et lovligt forhold. Det kunne jeg se på prisen. Folk dukkede op igen og igen,« tilføjede han.

Af hælervarer fandt politiet blandt andet elværktøj, 132 ruller tagpap, batterier, omkring 50 vinduer og døre, dørkarme, gulvunderlag, gulvvarmeslanger, 112 kasser klinker, 102 poser spartelmasse, to Svane-stole fra Fritz Hansen med fjernet stelnummer, 390 spande maling, en tremmesofa, 16 kasser affaldsposer, 233 pakker parketgulv, skorstenssektioner og nogle tagvinduer.

Dommeren fandt det skærpende, at der var tale om så mange hælervarer. Derimod reducerede det straffen, at sagen på grund af langsommelighed hos politi og anklagemyndighed havde været næsten to år undervejs.

Politiets ransagninger fandt sted et halvt års tid, før den enorme svindelsag omkring Britta Nielsen eksploderede, og politiets interesse for svigersønnen i den forbindelse havde ingen relation til svigermoderens svindelsag.

Dommen over svigersønnen faldt et døgn før, at der tirsdag eftermiddag afsiges dom i svindelsagen mod Britta Nielsen. Og om et par uger gælder det sagen mod hendes tre børn, der er tiltalt for groft hæleri for tilsammen godt 51 mio. kroner af de svindlede penge fra Socialstyrelsen.

Svigersønnen er også sigtet for hæleri i relation til Britta Nielsens svindel. Der er ikke rejst tiltale, men under sagen mod svigermor har anklagerne oplyst, at hun tilsyneladende har overført godt 380.000 kroner til Kian Omid Mirzada.

Det er ikke første gang, at svigersønnen dømmes for kriminalitet.

I 2014 blev han idømt fire måneders fængsel for at have orkestreret et brutalt overfald på to mænd, og i marts 2019 blev han dømt for overtrædelse af knivloven.

Desuden er han aktuelt blandt de tiltalte i en sag om blandt andet kidnapning.