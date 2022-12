Lyt til artiklen

En 37-årig mand havde nærmest fuld plade på udvalgte partier af både straffeloven og færdselsloven, da han blev stoppet af politiet i en Toyota Aygo.

Det har nu kostet ham en frihedsstraf på ubetinget fængsel i to år og tre måneder.

Mest alvorligt var, at politifolkene i bilen fandt en pistol af mærket Walther model P38 isat et magasin med fem skarpe patroner. Pistolen viste sig godt nok ikke at ære virksom, men manden var også i besiddelse af yderligere tre løse patroner.

Ved kontrollen af manden 13. september om eftermiddagen ved Industrivænget i Hillerød viste det sig også, at bilen ikke var hans egen, men tilsyneladende brugsstjålet morgenen før.

Og at han allerede tidligere var frakendt kørekortet og også blevet dømt for kørsel i frakendelsestiden.

Samtidig viste han sig ved anholdelsen at være både narkopåvirket af kokain og spirituspåvirket i ulovlig grad. Og ydermere fandt betjentene 2,4 gram kokain og 0,45 gram hash hos ham.

Og som et sidste punkt i anklageskriftet var også, at tyveri i februar fra en byggeplads på Dyreengen 17 i Skævinge tilhørende Huscompagniet. Her forsvandt der otte-ti vinduespartier, seks skurdøre samt diverse byggematerialer til en samlet værdi af godt 122.000 kroner.

»Den tiltalte kunne erkende de faktiske omstændigheder, hvor især våbenforholdet kom til at veje tungt ved strafudmålingen. Ifølge straffeloven skal ulovlig våbenbesiddelse efter straffelovens 192 a koste mindst to års fængsel,« siger sagens anklager – Emilie Andersen fra Nordsjællands Politi.

Den 37-årige mand modtog dommen på de to år og tre måneders fængsel.