Fem yngre mænd er tilsammen blevet idømt over 10 års fængsel for et overfald.

En mandlig pædagogmedhjælper blev angrebet en aften i juni sidste år ved 21-tiden på en parkeringsplads i Fyrreparken i Vollsmose i Odense.

De fem mænd er i alderen fra 18 år og op til 23 år, og pædagogmedhjælperen var 26 år, da det hele fandt sted.

Den nu 27-årige mand, der bor i Vollsmose, havde forinden anmeldt en af de fem mænd for et overfald med en peberspray på det opholdssted, hvor han arbejdede.

Og kort før dette overfald skulle for retten, blev den 27-årige mand altså overfaldet igen – denne gang af fem yngre mænd, mens han var på vej for at aflevere sin 4-årige datter i børnehave.

Overfaldet var meget voldsomt – den forurettede beskrev det i retten nærmest »som hyæner, der overfaldt et bytte.«

En af de fem overfaldsmænd var desuden bevæbnet med en kniv, som forurettede blev stukket med to gange, og derudover blev han slået, sparket og trampet på sit hoved.

»Det er altid alvorligt, når et vidne bliver overfaldet, og det er en skærpende omstændighed, at det er en offentlig ansat person,« siger anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi.

»Derfor er jeg meget tilfreds med dommen, fordi den sender et klart og tydeligt signal om, at det nytter noget at vælge retssystemet til, fordi der bliver lyttet og handlet konsekvent mod strafbare handlinger,« siger anklager Daniel Dokkedahl fra Fyns Politi.

Tilsammen er de fem overfaldsmænd blevet idømt 10 og et halvt års fængsel for groft overfald den 19. juni 2020.

Tre af de fem dømte er desuden blevet udvist af Danmark for bestandigt, og en mand blev idømt advarsel om udvisning.

Således var dommene:

22-årig mand idømt 3½ års fængsel og udvisning for bestandig. Han er dømt for at føre kniven mod forurettede og anses for at være hovedmanden i overfaldet.

18-årig mand idømt 3 års fængsel og udvisning i 6 år. I dommen indgår overfaldet på pædagogmedhjælperen i den institution, hvor han arbejdede.

22-årig mand idømt 2½ års fængsel og udvisning for bestandig

19-årig mand idømt 1½ fængsel

23-årig mand idømt 1 års fængsel samt advarsel om udvisning.

De tre førstnævnte ankede på stedet deres dom. De blev alle tre ført tilbage til varetægtsfængsel efter dommen.