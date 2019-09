I Sdr. Omme Fængsel er ansatte så presset på tid, at de ved cellekontrol til tider overser brud på regler.

I en afdeling i Sdr. Omme Fængsel er de ansatte i afdeling B presset på tid. Faktisk er den til tider så knap, at det får konsekvenser i afdelingen.

Arbejdstilsynet har på grund af mange problemer med arbejdsmiljøet givet en rød smiley og et påbud til fængslet, der ligger nordvest for Billund.

Det viser en aktindsigt, som Radio24syv har fået.

Ordren om at rette ind kommer, efter at Arbejdstilsynet har registreret, at ansatte overser overtrædelser af reglerne, når de kontrollerer cellerne.

Nogle gange sker det endda med vilje for at undgå at skulle lave disciplinærsager, oplyser Arbejdstilsynet.

Der oprettes disciplinærsager i fængsler, hvis personalet for eksempel finder mobiltelefoner, tobak eller lightere.

Tilsynet oplyser ifølge Radio24syv, at de ansatte blandt andet overser lightere, fordi de ikke har tid nok til visitationerne. I 2017 blev der indført et totalforbud mod rygning i landets fængsler.

Fængslet skal opfylde såkaldte måltal for antal let af cellevisitationer. Men i tilsynets rapport fremgår det, at de ansatte på grund af mangel på tid visiterer celler, hvor der ikke er indsatte, så de kan nå måltallet.

Institutionschefen i Sdr. Omme Fængsel, Thorsten Holst Laursen, erkender, at der er problemer i afdeling B. Han mener dog, at der bliver overdrevet i tilsynsrapporten.

- Jeg synes generelt, at jeg har nogle enormt pligtopfyldende og ansvarsbevidste medarbejdere. Jeg vil også sige, at jeg har vidst i et stykke tid, at der var travlt i den pågældende afdeling.

- Når det er sagt, så vil jeg sige, at det her med, at man overser ting med vilje og visiterer tomme celler, det er ikke noget, vi ser som et generelt problem, siger han til Radio24syv.

Sdr. Omme Fængsel er et åbent fængsel med plads til 222 indsatte.

Tilsynsrapporten er lavet på baggrund af to tilsynsbesøg og gruppesamtaler med fem ansatte og flere ledere i fængslet. Påbuddet skal efterkommes senest 15. marts 2020.

Der har den seneste tid været mange historier om overbelægning i fængsler samt mangel på fængselsbetjente.

Flere fængsler er fyldt til bristepunktet, og for Kriminalforsorgen Sjælland, der dækker ti fængsler og arrester, er belægningsprocenten på 100,6. Der er altså flere fanger, end der er pladser til.

TV2 Øst skriver onsdag, at Storstrøm Fængsel, der åbnede i 2017, i øjeblikket mangler mellem 45 og 75 fængselsbetjente, før bemandingen er på et rimeligt niveau.

Presset på bemandingen fører blandt andet til, at de indsatte låses inde i længere tid ad gangen.

