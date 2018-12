Han hævdede kun at være 13 år gammel. Alligevel sidder han nu varetægtsfængslet.

Politiet sigter ham for at have begået omkring et halvt hundrede indbrud i villaer rundt omkring i Nordsjælland.

Teenagedrengen O nægter sig skyldig, og normalt ville den kriminelle lavalder på 15 år forhindre, at han overhovedet kunne være blevet fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet.

Men da Nordsjællands Politi forleden anholdt den unge asyl-ansøger fra Marokko på fersk gerning i en villa i Allerød, besluttede ordensmagten at gå utraditionelle veje.

Tidligere havde O med held udnyttet en finte, som andre unge asylansøgere fra ikke mindst Nordafrika også har brugt for at undgå frihedsberøvelse, hvis de er blevet anholdt.

»Det er meget almindeligt, at de lyver sig til at være under 15 år, selv om de i nogle tilfælde både har skæg og begyndende skaldethed,« siger anklager Michael Qvist fra Nordsjællands Politi til B.T.

Når politiet ikke med sikkerhed kan fastlægge drengenes identitet og fødselsdato, har det været umuligt at få dem varetægtsfængslet og i sidste ende dømt, med mindre man har kunnet lave en retsmedicinsk aldersbestemmelse af dem, der kan fastslå deres alder til at være mindst 15 år.

Det gør man især ved at røntgenfotografere deres visdomstænders udvikling og se på en særlig håndrodsknogle under lillefingeren, hvis vækst meget præcist kan sige noget om ejermandens alder.

Nordsjællands Politi anholdte allerede O i oktober, men da man efter nogle få timers afhøring var nødt til at løslade ham, mens man ventede på en aldersbestemmelsesundersøgelse, flygtede han til Sverige.

»Det er ikke ualmindeligt, at disse personer er meget flygtige, så de med korte mellemrum veksler mellem at opholde sig eksempelvis i Sverige og Danmark,« tilføjer anklageren.

Tidligere i denne uge fandt dansk politi dog frem til O's opholdssted i Sverige, og her bad man de svenske myndigheder om lov til at afhøre og sigte ham for især snesevis af villaindbrud. Det nægtede de svenske myndigheder dog med den begrundelse, at den unge asylansøger var under 18 år.

Derfor øjnede Nordsjællands Politi morgenluft, da O onsdag kl. 13.45 blev anholdt på fersk gerning i en villa i Allerød med tyvekoster hos sig. Men for at holde fast på ham gik man helt utraditionelt i retten i Hillerød og fik dommeren til at afsige en kendelse om, at en tandlæge kunne røntgenfotografere hans tænder med henblik på en foreløbig aldersbestemmelse.

Og da tandlægen konkluderede, at O efter al sandsynlighed snarere var 16-17 år end 13 år, blev den slanke marokkanske dreng torsdag eftermiddag fremstillet i et egentligt grundlovsforhør ved retten i Lyngby.

Her sigtede anklageren ham for foreløbig 54 kriminelle forhold. Hovedsagelig indbrud i parcelhuse, men også ulovlig indtrængen, tricktyverier og butikstyverier.

Drengen blev fængslet i surrogat for fire uger, så politiet blandt andet får tid til at få foretaget en grundig aldersbestemmelsesundersøgelse af ham, ligesom de foreløbig knap 50 indbrud i blandt andet Allerød, Holte, Hørsholm og Birkerød skal efterforskes til bunds.