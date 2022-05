En video, som en af de nu dømte selv havde filmet, var med til at fælde dem i retten.

Nu er tre mænd fra københavnsområdet blevet dømt for at stå bag en stribe indbrud hos optikere og i tøjforretninger.

Og Retten i Viborg har altså vurderet, at deres forbrydelser skal koste dyrt.

Således er mændene på henholdsvis 22, 36, og 31 år blev idømt mellem tre år og tre år og ni måneders fængsel.

Mens den yngste af dem valgte at modtage dommen, har de to andre allerede anket sagen til landsretten.

Begge vil de frifindes i sagen, der blandt andet omhandler solbriller og briller for 1,8 millioner kroner.

Den jyske byret har fundet det bevist, at de tre mænd sidste år i fællesskab begik indbrud hos ni optikere og yderligere to tøjforretninger. Fra sidstnævnte blev der stjålet herretøj for omtrent 156.000 kroner.

Derudover er de tre mænd blev dømt for fire forhold omhandlende brugstyveri. Her stjal de ifølge dommen såkaldte muskelbiler, som de brugte i forbindelse med de mange indbrud.

Det var lejede sommerhuse, der rundt omkring i landet dannede base, mens de begik indbrud i de nærliggende byer.

Og det var da også i et sommerhus, de 31. maj sidste år blev anholdt, efter politiet var kommet på sporet af dem i forbindelse med en anden sag.

Sommerhuset var beliggende i midtjyske Fårvang – og blot få timer forinden havde de tre mænd ifølge dommen været på spil i Skive, hvor der var blevet begået indbrud i en tøjforretning.

I kølvandet på anholdelserne ransagede politiet den 22-åriges hjem, og i den forbindelse blev der fundet videomateriale, der siden kom til at spille en vigtig rolle i retten.

Videoen, som den 22-årige selv havde optaget, viste nemlig et mislykket rambuktyveri begået i Ballerup i januar 2021.

