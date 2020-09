Træer i private haver har været kilde til mange krige mellem naboer gennem årene.

En 67-årig mand slap dog for protest fra naboens side, da han valgte at gå løs på fire af hans træer med en motorsav.

Naboen var nemlig død. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Det var den afdøde nabos søn, der opdagede, at fire træer i hans fars have var blevet fældet.

Træerne lå nu inde på naboens grund.

Sønnen meldte sagen til politiet, og naboen, der havde været i gang med motorsaven, tilstod med det samme:

»Han forklarede, at han havde følt sig generet af træerne, og at han derfor havde fældet dem og slæbt dem gennem hækken ind til sig selv. Han mente, at det jo kunne være lige meget, da naboen jo var død.«

Det siger Christian Billesø, der er politikommissær ved Fyns Politi, til Fyens Stiftstidende.

At, en mand er afgået ved døden, giver dog ikke naboen ret til at fælde vedkommendes træer, fastslår politikommissæren efterfølgende.

Derfor er den 67-årige nu sigtet for hærværk.