Det er nok de færreste, der regner med, at en Facebook-handel skal udvikle sig til en biljagt.

Men det var netop det, der skete, da en mand fra Skive havde købt et stel til 4.000 kroner på Facebook Marketplace fra en 30-årig kvinde.

Ifølge TV Midtvest kom kvinden og afleverede en kasse hos manden, men da han kiggede i kassen, efter kvinden var gået, fik han sig noget af en overraskelse.

Kassen indeholdt nemlig ikke det dyrebare stel, men derimod var den fyldt med sten.

Det fik den 36-årige mand til at sætte et møde op med kvinden gennem en bekendt, hvorefter han indledte en biljagt, der førte til, at han smadrede hendes bilrude og jagtede hende gennem byen.

Kvinden, der aldrig blev fanget af manden, kontaktede selv politiet under biljagten, som nu skal undersøge sagen nærmere, skriver TV Midtvest.

Politiet har endnu ikke det fulde overblik over, hvad manden kan blive sigtet for udover hærværk, mens kvinden sigtes for bedrageri.