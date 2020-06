I otte dage fik en video med et seksuelt overgreb på et lille barn lov til at ligge på Facebook.

Og det er ikke godt nok, erkender det sociale medie over for B.T.

Du kan læse hele B.T.s interview med Camilla Nordsted, der er fungerende kommunikationschef for Facebook i Norden, herunder.

Hvad tænker I om, at en video med børneporno får lov til at ligge så lang tid på Facebook, uden at den bliver fjernet?

»Jeg vil gerne understrege, at vi tager det her ekstremt seriøst. Vi har nultolerance over for indhold som dette. Så at den ligger der er selvfølgelig ikke godt nok. Vi samarbejder med organisationer og førende eksperter og den øvrige tech-industri for at bekæmpe spredning af børneporno. For det er et problem, der rækker ud over den enkelte platform, og hvor vi er nødt til at samarbejde for at gøre det sværest muligt at dele indhold som det her.«

Nu siger du, at I må samarbejde med andre parter. Men det er vel ikke andre parters ansvar, at der ligger kriminelt indhold på jeres platform?

»Nej, vi har et ansvar for at rydde op i det skadelige indhold, der ligger på vores platform. Men samarbejdet er vigtigt, når det kommer til at bekæmpe spredningen af indholdet til andre platforme. Vi har investeret massivt i teknologi, som gør, at vi heldigvis fanger meget mere indhold end tidligere, men vi er ikke i mål.«

I er verdens største sociale medie, og I har algoritmer, der fanger det her, men alligevel får den her video til at ligge der i otte dage. Hvordan kan det være, at I ikke ser den før?

»Jeg tør ikke sige, hvorfor vores system ikke har været i stand til at fange den her, men det er klart et område, som vi har enormt stort fokus på.«

Bør I ikke overveje at gennemse alt materiale, der bliver lagt op? Det er en stor opgave, men hvis ikke I kan kontrollere indholdet ellers, så er det måske løsningen?

»Det går ind i en større diskussion om redigering af indhold på sociale medier, men folk skal ikke have vores godkendelse til at lægge indhold op på Facebook eller Instagram. Udfordringen er, at der lægges millioner af indholdsstykker op hver eneste dag, og størstedelen af det er trods alt positivt. Vi har klare retningslinjer for, hvad vi tillader, og vi investerer i både teknologi og mennesker til at fjerne det skadelige indhold. Er vi i mål? Nej, det er vi ikke, men vi er interesseret i at have en platform, som brugere vil være på.«

Kommer I nogensinde i mål?

»Vi gør vores bedste for at komme i mål, og vi bliver bedre og bedre.«

Hvad hvis vi en dag kommer frem til, at I simpelthen ikke kan kontrollere det her indhold, gør I jer så overvejelser om, hvorvidt det skal gøres på en helt anden måde?

»Det tør jeg ikke sige. Det er muligt, men vi forsøger også at blive bedre til at forstå de adfærdsmønstre, der er både online og offline, og det er jo en konstant klapjagt på aktører, som desværre ønsker at lægge kriminelt indhold på vores platform.«

I er ofte hurtige til at slette opslag med forkerte udtryk eller billeder, hvor man kan se en brystvorte, men en video med en barn, der bliver voldtaget, går der otte dage. Kan du se, at det er virker lidt mærkværdigt?

»Det her eksempel er tragisk. Men generelt får kriminelt indhold ikke lov til at flyde frit rundt. Tværtimod. Børneporno er noget af det indhold, som vi tager allermest seriøst​, og som skal tages ned hurtigst muligt. Derfor kan vi kun opfordre til, at folk anmelder indhold til os, som vores systemer ikke fanger, og heller ikke bidrager til yderligere deling.«