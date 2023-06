Torsdag blev kvindelig dagplejer på 39 år idømt 20 dages ubetinget fængsel for at have bidt et dagplejebarn.

Nu kommer det frem, at dommen får en form for konsekvenser for hendes ansættelse i Holstebro Kommune, skriver TV Midtvest.

»Vi har igangsat en personalesag, som for eksempel kan være en opsigelse eller en bortvisning. Jeg kan ikke komme nærmere, hvad der er igangsat, fordi der er tre arbejdsdages høring,« siger Helle Støve, der er direktør for Børn og Unge i Holstebro Kommune, til mediet.

Direktøren vil dog ikke udtale sig om, hvorvidt kvinden er blevet fyret eller ej.

Kvinden var indtil januar, hvor hun bed det toårige dagplejebarn, som hun havde i sin varetægt i sit hjem, ansat som dagplejer hos Holstebro Kommune.

Siden da har kvinden fortsat været ansat af kommunen, men ikke som dagplejer, oplyser Helle Støve til TV Midtvest.

Kvinden har i øvrigt anket dommen på 20 dages ubetinget fængsel, men det har ikke betydning for personalesagen.