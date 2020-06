Tyverier af værnemidler førte i april til hastelov med skærpede straffe. Men antallet af sager har været få.

Da coronakrisen i slutningen af marts var på sit højeste, vakte nogle sager om tyveri af blandt andet håndsprit fra hospitaler og plejehjem stor opsigt og forargelse.

Sagerne var medvirkende til, at Folketinget vedtog en hastelov. Loven fordoblede - og i nogle tilfælde firedoblede - straffen for en række forbrydelser, hvis de har afsæt i coronakrisen.

På det tidspunkt var håndsprit en mangelvare. Derfor var tyveri af håndsprit en af de forbrydelser, der skulle udløse markant hårdere straffe.

Udgangspunktet var, at det skulle udløse en fængselsstraf. Men en række undtagelser blev indført. Sundhedspersonale, der tager en flaske håndsprit med hjem, slipper eksempelvis med en fordoblet bøde på 1000 kroner.

Men sager om tyveri af værnemidler har været til at overse, viser et svar fra justitsministeren til Folketingets Retsudvalg.

Ifølge en opgørelse, som Rigspolitiet har foretaget, er der registreret 17 sager om tyveri af værnemidler ved indbrud på hospital eller ved tyverier på hospitaler eller plejehjem.

Den første sag er registreret 9. marts, og den seneste er registreret 27. april. Der har ikke været nogen sager i maj.

Tallene er dog behæftet med nogen usikkerhed.

Tyveri af værnemidler bliver ikke opgjort med en særskilt kode. Så Rigspolitiet har manuelt undersøgt sager om indbrud på hospitaler og tyverier på hospitaler og plejehjem og set, hvad der ifølge anmeldelserne er stjålet.

Hasteloven om skærpede straffe under coronakrisen gjaldt også en lang række andre forbrydelser, herunder svindel med hjælpepakker. Her er flere sager undervejs.

Blandt andet blev en 45-årig kvindelig direktør og en 53-årig mandlig daglig leder i et selskab i byggebranchen onsdag varetægtsfængslet til 6. juli.

De er sigtet for at have svindlet for omkring 1,7 millioner kroner i forbindelse med ordningen om lønkompensation.

