Den 31-årige tidligere LTF-præsident var lige blevet ansat som mentor for unge i Silkeborg. Samtidig bistod han planlægningen af et koldblodigt hævndrab i Kalundborg.

Det er hvert fald anklagemyndighedens overbevisning, at den pågældende 31-årige mand sammen med en 33-årig mand har planlagt og instrueret fem nu dømte mænd i at have begået det brutale dobbeltdrab i Kalundborg 17. november 2020.

Begge nægter de sig skyldige.

Drabene fandt sted på parkeringspladsen foran Meny klokken 18.07, men timer før – klokken 10.30 – sad den tiltalte i møde sammen med sin mentor og en konsulent fra jobcentret i Silkeborg. Her blev han tilkendt fleksjob i mentorens private virksomhed, der hjælper udsatte unge.

Det har både mentoren og konsulenten fredag formiddag forklaret i Retten i Holbæk.

Mentoren har kendt den 31-årige siden 2014, og hun hjalp blandt andet den tiltalte med at søge tilflugt fra Greve til Silkeborg i 2019. Den tiltalte har selv i retten forklaret, at han frygtede for sit liv efter at være blevet udsat for et voldsomt knivoverfald.

Han pakkede derfor sine ting og drog alene til Silkeborg, mens hans familie blev hjemme i Greve.

Mentoren forklarede i retten, at han var truet, og at hun blev kontaktet af politiets bandeenhed.

I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere I den afbrændte VW Transporter, som blev brugt som flugtbil efter bandeskyderiet i Kalundborg, fandt politiet tre halvautomatiske skydevåben, som dobbeltmorderne havde efterladt: To pistoler og en riffel. Foto: Presse-fotos.dk

»Jeg skulle få ham under radaren. Han skulle bare væk nu. Han var meget truet på grund af knivstikkeriet og havde også været udsat for en likvideringstrussel,« forklarede hun i retten.

Hun hjalp derfor den tiltalte med bolig og dertilhørende møbler, ligesom hun holdt ham med selskab.

»Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det var ensomt og svært for ham det første stykke tid.«

Hun forklarede videre, at hans arbejde som mentor blandt andet bestod i at være sammen med de unge, træne sammen med dem og have samtaler med dem. Men det var også mere praktisk arbejde, hvor han skulle levere varer til kunderne.

»Han var mødestabil og arbejdsom. Havde han en aftale, var han der altid fem minutter før. Han sad der troligt i tidernes morgen, selvom det var svært for ham.«

Den tiltalte har tidligere forklaret, at han meldte sig ud af LTF i 2019, netop på grund af at hans liv var i fare, og det var også mentorens overbevisning, at han havde holdt sig ude af miljøet.

»Jeg har intet hørt om, at han skulle have været en aktiv del af bandemiljøet efter. Det er også noget, jeg selv har tjekket op på – ellers ville jeg heller ikke været gået videre med ham,« forklarede hun.

Efter politiets opfattelse blev det skæbnesvangre skyderi i Kalundborg udløst af en stridighed i bandemiljøet. De tre unge mænd, der var mål for skyderiet, havde tilknytning til bandegrupperingen Sydkystgruppen, der på det tidspunkt lå i en væbnet konflikt med LTF.

Motivet skulle være hævn for, at et LTF-medlem kort inden var blevet kidnappet og mishandlet.

Det er blandt andet flere beskedkorrespondancer mellem forskellige profiler fra den krypterede tjeneste SKY, der har fået politiet til at rette mistanke mod de nu to tiltalte.

