Københavns Politi gennemførte en aktion på Christiana tidligt lørdag morgen omkring 06:30. Her rev politiet de fysiske hashboder ned, beslaglagde en endnu ukendt mængde hash og foretog en enkelt anholdelse af en person, som nu bliver udvist af landet. Men få timer senere kunne BTs udsendte journalist ved selvsyn konstatere, at hashhandelen allerede var i gang igen.

Ifølge vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen ved Københavns Politi var aktionen dog ikke forgæves.

»Føler man så som politimand, at det hele er lidt forgæves? Måske endda lidt åndssvagt?«

»Nej, vi er jo politifolk, og vores opgave er at bekæmpe kriminalitet. Det er det, vi gør. Og i de kommende dage forstærker vi også indsatsen derude,« siger Lars-Ole Karlsen.

Han forklarer i øvrigt, at hele aktionen foregik i god ro og orden.

»Der er som regel ikke sammenstød med nogen derude, når vi gennemfører aktioner meget tidligt om morgenen. Det forekommer i højere grad, når vi har en indsats op af formiddagen, hvor nogle af de hårdere kriminelle er begyndt at dukke op derude,« siger Lars-Ole Karlsen.

Pusher Street var lukket i tre dage, inden gaden fredag blev åbnet igen. På et internt møde havde christianitterne nemlig besluttet, at der var brug for at "sætte Pusher Street på pause". Vicepolitiinspektøren roser da også de beboere på Christiania, som ikke er en del af hashhandelen.

»I løbet af den forgange uge, har vi jo set, at beboerne åbent har taget afstand fra det rå og afstumpede miljø, som der er omkring hashhandelen derude. Det er en stor hjælp for os, at borgerne på den måde bakker op om politiets arbejde,« siger han.

Politiet var også til stede på Christiania fredag aften, hvor man konstaterede, at der var efter den midlertidige lukning var fuld gang i 'hashsupermarkedet,' som Lars-Ole Karlsen kaldet Pusher Street.

»Målet var at beslaglægge og nedrive de boder, som vi kunne se var i aktion fredag aften,« siger Lars-Ole Karlsen.