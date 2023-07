En gang skal jo være den første.

Fra og med 1. juli er det blevet forbudt at være i besiddelse af lattergas.

Og blot få timer efter, at den nye lov trådte i kraft, blev en ung østjysk mand taget af politiet.

Af døgnrapporten fra Østjyllands Politi fremgår det, at den 21-årige mand allerede klokken 03.06 natten til lørdag – godt tre timer efter, at loven var trådt i kraft – som den første i politikredsen blev sigtet for at være i besiddelse af lattergas.

Den unge mand kom kørende i sin bil i Aarhus midtby og påkaldte sig politiets opmærksomhed, da han kørte over for rødt i krydset Vesterbro Torv og Hjortensgade.

Derfor blev han standset, og i bilen fandt politiet to flasker lattergas, der lå på bagsædet.

Udover en bøde for at køre over for rødt kan den 21-årige nu se frem til en bøde på 3.000 kroner for besiddelsen af lattergassen.

Han kan desuden risikere en bøde for ulovlig transport af farlig gods, da lattergassen ikke blev transporteret korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Men faktisk var en 18-årig mand på Roskilde Festival nok den første, der blev sigtet efter den nye lov.

25 minutter over midnat natten til lørdag, blev han taget af politiet med to lattergasbeholdere på 640 gram hver samt fem mundstykker til beholderne.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Manden blev visiteret, fordi han opførte sig aggressivt. Han var også i besiddelse af kokain.

1. juli 2023 blev det ulovligt at være i besiddelse af lattergas på offentligt tilgængelige steder, med mindre man skal bruge det til erhverv eller andet anerkendelsesværdigt formål.

Københavns Politi oplyser til B.T., at man ligeledes har sigtet flere personer.

»Vi har sigtet en håndfuld personer for besiddelse af lattergas, siden den nye lovgivning trådte i kraft den 1. juli. Sagerne er forskellige, men lattergassen er både fundet i biler og hos personer på gaden.«