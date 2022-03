Det kommer måske ikke som den helt store overraskelse, at der i Danmarks tredjestørste by begås en del mere kriminalitet, end der for eksempel gør på en lille ø i det Sydfynske.

Men ikke desto mindre så er det altså nu slået fast med fakta – Odense er den kommune på Fyn, hvor Fyns Politi har absolut mest at se til.

Det fremgår af en årsoversigt fra Fyns Politi, som B.T. har fået indsigt i.

Dykker man ned i tallene, viser de helt præcist, at 49,3 procent af alle Fyns Politis opgaver skal løses i Odense.

Og den procentdel ligger en smule over den andel af fynboer, der rent faktisk er bosat i Odense. Her viser tal fra Danmarks Statistik nemlig, at 40,9 procent af alle fynboer bor i Odense.

Med andre ord har Fyns Politi flere opgaver i Odense, end der egentlig proportionelt er befolkning til.

Men spørger man chefpolitiinspektør ved Fyns Politi Lars Bræmhøj, så findes der en meget naturlig forklaring på, at der er mere kriminalitet i Odense, end der egentlig er mennesker til.

»Man skal ikke se på antallet, der bor i Odense, men derimod på antallet, der bruger Odense,« siger chefpolitiinspektøren og fortsætter:

»Man kan godt sige, at der er tale om et slags storbyfænomen. Det er i storbyen, der er arrangementer, fester og koncerter, og i storbyen finder man også flere udsatte boligområder end på landet, og alt det betyder bare, at der er mange brugere af byen.«

Årsoversigten viser dog ikke kun, at kriminaliteten er koncentreret omkring de større byer. Den viser nemlig også en glædelig tendens til, at kriminaliteten generelt er faldende.

I hvert fald er antallet af anmeldelser inden for straffeloven faldende. I 2020 modtog Fyns Politi 22.965 anmeldelser inden for straffeloven. I 2021 var det tal faldet til 18.601.

»Vi ser en generel tendens til, at antallet af straffelovsanmeldelser er faldende. De seneste år kan en del af det fald naturligvis tilskrives corona, men folk er også bare generelt blevet bedre til at sikre deres ting i en grad, der betyder, at kriminaliteten er faldende,« forklarer Lars Bræmhøj.

Men selvom der ses en tendens til, at kriminaliteten er faldende, så ses også en anden og mere alvorlig tendens. Der har nemlig den seneste tid været en del sager af mere alvorlig karakter, fortæller Lars Bræmhøj.

Her henvises blandt andet til flere skudepisoder, knivstik og ikke mindst væbnede røverier. Sager, som B.T. i høj grad har dækket.

»De sager kan som regel knyttes til bandemiljøet på Fyn og konflikterne mellem de forskellige grupperinger,« siger Lars Bræmhøj og uddyber:

»De alvorlige sager, som vi har haft her på Fyn, er dog heldigvis det, man kan kalde for interne opgør, og derfor er det ikke den almindelige borger, der generelt er i fare i forbindelse med de hændelser.«

Chefpolitiinspektøren anerkender dog, at de voldsomme sager har en negativ indvirkning på de almindelige borgeres følelse af tryghed. Derfor er det også en vigtig prioritet for politiet at vise deres tilstedeværelse.

»Og den indsats har vi heldigvis også fået god feedback på fra borgerne, som vi møder på patrulje,« afslutter han.