Det, der lørdag skulle have været en pirrelig aften i swingerklubben, endte noget brat, da en spids stank af kemikalier pludselig spredte sig i CitySwingers lokaler.

Ifølge ejeren var der sket et uheld, da en fra klubben skulle rense spa-området.

»'Sesso' skulle komme nogle tabletter i spaen, men taber hele bøtten på et halvt til et helt kilo. Det er alt for meget, og hun prøver at fiske dem op – hun er ikke klar over, hvor alvorligt det er,« siger Allan Zeuthen, der har ejet CitySwingers på Amager i 20 år.

I forsøget på at få tabletter op får Sesso indåndet alt for meget klor, og det kan hun hurtigt mærke.

Allan brugte resten af aftenen på at gøre spaområdet rent. Foto: Privat

»Hun har fået taget nogle ordentlige snif af dampene, og da hun kommer tilbage til baren, kan hun godt mærke, at hun ikke har det helt godt. Duften begynder også at brede sig til resten af klubben.«

Heldigvis har holdet i CitySwingers en god plan for brandsikkerhed, som de vælger at følge.

Der bliver hurtigt ringet 112, lyset bliver tændt, alle døre og vinduer åbnes, og medlemmerne kommer i løbet af 10-15 minutter i tøjet og ud af klubben. Men det krævede lidt koordination.

»Der var 35 par den aften. Altså 70 mennesker, så ikke alle kunne stå i omklædningen. Vi henter alle tingene i klædeskabene, og så får folk lov til at klæde om rundtomkring i klubben,« siger Allan Zeuthen.

En håndfuld brandbiler, en ambulance og en politibil dukker kort tid efter op på adressen. Brandmændene går i gang med at rense luften i swingerklubben med en luftpumpe, og 'Sesso' bliver undersøgt.

»Hun får det godt igen allerede i ambulancen, men de tager hende med til et sikkerhedstjek. Men hun har haft det fint siden. Ingen andre fik det dårligt, et par stykker blev dog tjekket for at føle sig trygge.«

Og netop fordi alt endte godt, vælger Allan Zeuthen at se på episoden som en positiv oplevelse. Swingerklubben kan nemlig konkludere, at deres evakueringsplan virker, lige som den skal.

Men han har da også tænkt over, hvordan klubben i fremtiden vil udgå klorudslip:

»Vi kommer til at dele klortabletterne op i portioner. Men vi er pisse stolte over, at planen virkede.«

En sådan evakuering sætter ikke underligt en stopper for fornøjelserne i en swingerklub, og Allan Zeuthen brugte resten af aftenen på at skrubbe hele spaområdet, så det igen er klar til besøgende.