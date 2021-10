En dansk mor og hendes fem børn, der er blevet evakueret fra en IS-fangelejr i Syrien, er blevet adskilt efter ankomsten til Danmark. Det erfarer B.T.

Kvindens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, bekræfter, at moren og børnene »på nuværende tidspunkt ikke opholder sig sammen«.

Det drejer sig om en 34-årig kvinde og hendes fem børn, som er i alderen to til 13 år.

Hun og to andre kvinder og deres børn blev onsdag evakueret fra den syriske fangelejr al-Roj i Syrien og landede i Danmark natten til torsdag. Alle tre kvinder blev anholdt af dansk politi ved ankomsten og er sigtet efter terrorparagraffen.

Efter ankomsten til Danmark blev den 34-årige ifølge B.T.s oplysninger placeret i et arresthus uden sine børn. Hun fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 12 ved retten i Esbjerg.

Kvindens forsvarsadvokat ønsker ikke at kommentere oplysningerne, men oplyser, at hun under grundlovsforhøret vil kæmpe for, at kvinden og børnene kan være sammen.

»Først og fremmest vil jeg selvfølgelig fokusere på, at hun bliver løsladt, og ellers at varetægtsfængsling kan ske under forhold, hvor de her stakkels børn, som har været mere end nok igennem, ikke skal adskilles fra deres mor, som jo er den absolut eneste omsorgsperson, de kender til«, siger Mette Grith Stage.

Red Barnet har advaret om at adskille mødrene og børnene ved ankomsten i Danmark.

»En adskillelse fra deres mødre kan traumatisere børnene yderligere og spænde ben for deres behandling,« siger Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær for Red Barnet Danmark.

Det er endnu uvist, om de to andre kvinder og deres børn også er blevet adskilt. Men det står klart, at de også er anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag.

Den ene af de to øvrige kvinder fremstilles i grundlovsforhør klokken 11.30 ved Retten i Kolding, mens den anden fremstilles ved Retten på Frederiksberg på et endnu ukendt tidspunkt.

Alle tre kvinder er sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 114 e og 114 j om fremme af terrorvirksomhed og om indrejse og ophold i et konfliktområde.

Ifølge DR tog alle tre kvinder til Syrien i 2014, hvor de tilsluttede sig terrororganisationen Islamisk Stat. Efter Islamisk Stat blev slået tilbage, har de siddet tilbageholdt i IS-fangelejren.

I foråret lavede regeringen en gigantisk kovending og besluttede at hente de tre kvinder og deres i alt 14 børn til Danmark. Det skete efter massivt politisk pres, og efter en særlig task force havde vurderet, at det udgjorde en sikkerhedsrisiko for Danmark at lade de danske kvinder og børn blive i Syrien.