En 44-årig spanier, der som den eneste kvinde er på Europols liste over eftersøgte, er blevet anholdt på en legeplads.

Hun har dannet par med en af Europas største narkosmuglere og regnes for hjernen bag indsmuglingen af 1.700 tons kokain til Europa. I fire år har hun levet under forskellige dæknavne, men nu er flugten slut.

I alt 58 kriminelle personer figurerer på Europols liste over eftersøgte i Europa. Ud af dem er spanske Maria Tania Varela Otero den eneste kvinde.

Hun er idømt syv års fængsel, og har været under jorden siden 2014. Men i mandags blev håndjernene låst fast om hendes håndled. Fire års flugt fra myndighederne var slut. Det oplyser en række spanske medier, blandt andre avisen 20 minutos.

Den 44-årige kvinde har været dybt involveret i et kriminelt netværk i Spanien, der anses for at være en af de største importører og distributører af narko fra sydamerika til Europa. Hun er dømt for smugling af narkotika og hvidvaskning af penge.

Hendes kriminelle løbebane begyndte, da hun i 2004 blev advokat for og kæreste med David Perez Lago, der er stedsøn til den galisiske mafialeder Laureano Oubiña. Hun blev involveret i klanens narkovirksomhed og bliver af spanske medier beskrevet som hjernen bag logistikken i smuglerorganisationen.

I 2006 blev hun sammen med 14 andre medlemmer af netværket sigtet for forsøg på at smugle 1.700 tons kokain til Spanien. Efter kort tids fængsling gik hun fra David Perez Lago og blev i stedet kæreste med sin forsvarer Alfonso Díaz Moñux. Ved sin løsladelse flyttede hun sammen med ham og begyndte at arbejde på hans advokatkontor i Madrid.

18. december 2008 blev Diaz Moñux skudt og dræbt ved indgangen til sin garage. Et vidne sagde dengang, at Otero var nøglen til at finde ud af, hvem der bestilte drabet.

I 2011 blev hun idømt syv års fængsel for hendes anpart i de mange tons indsmuglede kokain. Hun forsøgte at få dommen indbragt for Tribunal Supremo - den spanske pendang til Højesteret - men retten afviste hendes begæring. I stedet for at afsone dommen, valgte hun at flygte. Som sunket i jorden var hun.

Ifølge spansk politi har Maria Tania Varela Otero gennem flere år levet under forskellige identiteter. Hun har rejst rundt i forskellige europæiske lande, blandt andet i Portugal.

Det var et anonymt tip der første til, at spansk politi tidligere på ugen var i stand til at finde frem til hende i en park i byen Sigtes syd for Barcelona.