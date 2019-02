Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har afvist Said Mansours klage over tvangsudsendelse til Marokko.

Det fremgår torsdag af en afgørelse offentliggjort på domstolens hjemmeside.

Mansour er også kendt som boghandleren fra Brønshøj og er to gange dømt for at opildne til terror.

Mansour har marokkansk baggrund og blev for nylig tvangsudsendt til det nordafrikanske land.

- Det virker som en grundig, gennemarbejdet afgørelse, som vi tager til efterretning, skriver Mansours forsvarsadvokat, Michael Juul Eriksen, i en sms til Ritzau.

/ritzau/