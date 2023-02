Lyt til artiklen

Søndag eftermiddag blev en 24-årig mand stukket ned på åben gade i Køge.

Mandag formiddag er manden, der førte kniven, fortsat på fri fod.

Overfaldet startede ifølge politiets oplysninger, da den 24-årige mand og en mand i en forbikørende bil stødte på hinanden nær Køge Station.

Her blev den 24-årige stukket flere gange i overkroppen, hvorefter han efter alt at dømme fortsatte op ad Rådhusstrædet.

»Først fik vi en anmeldelse fra stationen og dernæst fra Rådhusstrædet,« oplyste vagtchefen søndag til B.T.

Efter flere anmeldelser om knivstikkeri fra stationen og Rådhusstrædet rykkede politiet massivt ud til stedet, hvor store områder blev afspærret, mens politiet søgte efter spor.

Manden, der blev stukket ned, blev straks ført på hospitalet, mens manden, der førte kniven, forsvandt fra stedet. Offeret er uden for livsfare, oplyser politiet.

Offeret og gerningsmanden var ifølge politiet ikke fremmede for hinanden op til det blodige knivstikkeri.

»De har et udestående med hinanden, men det var et tilfældigt møde de to imellem, der gik forud for hændelsen,« oplyser presseafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Politiet kan i forbindelse med sagens efterforskning endnu ikke dele flere detaljer om de to mænds relation.

Men en ting er sikkert.

Den ene af de to mænd ligger på hospitalet, mens den anden fortsat er på fri fod.

Det er ikke politiets opfattelse, at knivstikkeriet er banderelateret.

