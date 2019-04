31-årig kvinde mistede livet, da gyngestativ væltede ned over hende på legeplads på Baltorpvej.

Et boligselskab i Ballerup har afspærret en stribe legepladser med gynger som reaktion på en dødsulykke lørdag aften. Desuden vil politiet forsøge at klarlægge de nærmere omstændigheder omkrig ulykken, skriver TV2 Lorry søndag.

En kvinde på 31 år mistede livet, da hun gyngede i forbindelse med fejringen af en 75-årsfødselsdag. Af ukendte årsager væltede gyngestativet ned over kvinde.

Såvel børn som voksne var til stede, da ulykken skete lørdag aften, har Københavns Vestegns Politi tidligere oplyst.

Politiet formidlede kontakt til Psykiatrisk Center Ballerup, så vidner kunne få krisehjælp.

Efter hændelsen på Baltorpvej har boligselskabet Baldersbo besluttet at afspærre alle gyngestativer - såvel nye som gamle, skriver TV2 Lorry.

Indgrebet omfatter flere hundrede gynger, oplyser direktøren i selskabet, Søren B. Christiansen, til Ritzau.

- De vil blive gennemgået i næste uge og åbner ikke igen, før de er blevet kontrolleret, siger han.

Den gynge, som ulykken skete på, er opsat for mindre end et år siden.

- Det er et anerkendt produkt og har alle godkendelser, siger direktøren.

- Det er dybt, dybt ulykkeligt, siger han om den 31-åriges død. Ulykken skete, da hun gyngede i en såkaldt redegynge.

Foreløbigt tyder intet ifølge Søren B. Christiansen på, at hærværk ved stativet kan være årsag til, at stativet væltede ned over hende.

Han har søndag været i kontakt med selskabet bag gyngen. Her stiller man sig helt uforstående over for den tragiske hændelse, fortæller direktøren.

- Vi er løbende i kontakt med selskabet, siger Søren B. Christiansen.

/ritzau/