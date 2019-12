Et stillads er natten til søndag væltet ud over kørebanen på Scandiagade i Københavns Sydvestkvarter.

Politiet undrer sig over, hvorfor stilladset væltede.

»Vi ved ikke, hvorfor stilladset er væltet. Der er ikke umiddelbart noget i vejret, der ser ud til at have givet anledning til det,« siger Jesper Frandsen til Ritzau.

Stilladsets ejer, FM Stilladsservice, er ikke i tvivl om, at hærværk er årsagen.

»Det er helt umuligt, at stilladset kan være væltet af sig selv,« siger FM Stilladsservices ejer Mikael Iversen til TV 2.

Han mener, at der er tydelige tegn på, at stilladset ikke er væltet af sig selv.

Ifølge Mikael Iversen kan man se, at stilladset er skilt ad med en skruenøgle, hvorefter der er brugt et reb til at vælte det.

I begyndelsen af december var der en gruppe demonstrerende stilladsarbejdede, der rev et stillads ned på Nørrebro i en konflikt om arbejdsforhold.

På grund af situationen i stilladsbranchen netop nu gør Københavns Politi ekstra meget ud af efterforskningen.

»Vi er meget omhyggelige og gør lidt ekstra ud af undersøgelsen, fordi der har været stilladskonflikt,« siger vagtchef Jesper Frandsen.

Politiet fik flere anmeldelser om hændelsen klokken 01.28 natten til søndag, og omkring klokken 07.00 søndag morgen er vejen fortsat delvist spærret.

Vagtchefen oplyser, at der i forbindelse med hændelsen natten til søndag ikke er kommet nogen personer til skade.

Stilladset har heller ikke ramt nogle biler i faldet.

Men til gengæld har det revet ledningerne ned i forbindelse med gadebelysningen på Scandiagade.

Der er derfor tidligt søndag morgen ikke gadebelysning omkring det nedfaldne stillads.

Stilladset, der er væltet, var opsat ved en bygning med fem etager på Scandiagade tæt ved Sydhavns Plads.