Et mumificeret lig trækker politiet til Glostrup. Politiet kender hverken til personens alder eller køn.

Glostrup. Politiet er mandag aften til stede på en adresse i Glostrup, efter at der er fundet en "stærkt mumificeret død person".

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der modtog en anmeldelse kort før klokken 17 mandag.

Henvendelsen kom fra en privatperson, der gjorde et mærkværdigt fund, fortæller vagtchef Brian Holm.

- Han tror, at det muligvis er en dukke og muligvis en død person, men han er ikke sikker.

- Derfor sender han et billede ind til os. Med det samme vurderer vi, at det er noget, vi skal kigge på, siger han.

Liget ser ud til at have ligget på stedet i meget lang tid, oplyser vagtchefen.

- Det er en forholdsvis kraftig hæk. Kommer man udelukkende for at parkere sin bil og gå ned til toget, er udsynet særdeles besværet.

Personen ligger mellem en parkeringsplads og en forholdsvis bred hæk, hvor personen ligger gemt på jorden.

Det er ikke muligt for politiet at sige noget endegyldigt om dødsårsag eller personens alder og køn.

Men ud fra det tøj, som personen har på, lyder vurderingen, at der er tale om en mand på mere end 40 år.

Politiet har kort før klokken 21 stadig både hundefolk og efterforskere til stede i området, der er afspærret.

Derudover er det kriminalteknikere, som er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder. Sagen efterforskes som drab.

- Vi udelukker intet. Efterhånden som vi kommer længere ind til kernen, kan vi bedre begynde at målrette efterforskningen, siger Brian Holm.

Det er endnu ikke muligt at sige noget, om hvor længe personen har ligget i hækken.

Men spurgt til, hvad det betyder, at en person er mumificeret, lyder svaret:

- Det betyder, at man har ligget der så længe, at huden er tørret så meget ind, at man har fået blotlagt dele af kraniet.

Retsmedicineren har lygter med, så det er muligt at arbejde i løbet af natten.

Men ifølge vagtchefen bør der ikke gå mere end et par timer, før der er nyt i sagen.

