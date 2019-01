To lastbiler er indblandet i et færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej. Noget af vejen er fortsat spærret.

Onsdag ved middagstid har et færdselsuheld skabt udfordringer for bilister på Sønderjyske Motorvej.

Årsagen er, at to lastbiler er impliceret i et uheld omkring Christiansfeld. Det lukkede for trafikken i sydgående retning.

Vejdirektorater melder ved 12-tiden om, at et spor er åbent. Samtidig opfordrer man til, at bilister kører forsigtigt og viser hensyn til oprydningsarbejdet.

Klokken 10.50 meldte Syd- og Sønderjyllands Politi om, at vejen var lukket. Det har ikke været muligt at få fat i vagtchef Ivan Gohr Jensen hos politiet.

- Jeg har travlt lige nu, men jeg kan sige, at der ikke umiddelbart er nogen personskade. Derudover har jeg ikke flere oplysninger lige nu, sagde Ivan Gohr Jensen til Ekstra Bladet.

Vejdirektoratet oplyste tidligere, at man regner med, at vejen tidligst kan åbnes igen klokken 13.00.

Politiet rådede tidligere til, at bilister, der har sat kursen mod syd, benytter afkørsel 66. Det er uklart, om det råd fortsat gælder.

/ritzau/