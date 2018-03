En 21 årig-mand endte med at stikke en person på Helsingør Station med kniv, efter han blev spurgt om en cigaret. Nu er han idømt to års fængsel.



Det skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.



Knivstikkeriet fandt sted den 28. oktober sidste år. Sent om natten blev den 21-årige mand spurgt, om han kunne undvære en smøg af en anden ung mand på Helsingør Station. Det kunne han ikke, men i stedet for at gå hver til sit, begyndte de to at kaste skældsord efter hinanden.

En tredje jævnaldrende mand, der kendte de to unge mænd, trådte ind for at stoppe skænderiet. Ved at stille sig mellem de to uenige mænd forsøgte han at få dem til at slappe af, men den heltemodige dåd skulle vise sig at gå ud over ham selv.

For den 21-årige trak hurtigt en springkniv, som han forsøgte at stikke manden, der havde spurgt om en cigaret, med. Men kniven ramte mellemmanden og borede sig seks centimeter dybt ind i hans overarm.



Knivstikkeriet resulterede i, at mellemmandens store pulsåre blev skåret over, og det var da også det, der blev lagt vægt på i retten, da den 21-årige gerningsmand blev idømt to års ubetinget fængsel.

»Retten lagde i sin strafudmåling særligt vægt på, at knivstik generelt er meget farlige, og at den tiltalte i den konkrete sag havde stukket springkniven så dybt i forurettedes overarm, at hans store pulsåre blev skåret over, hvilket bragte ham i livsfare,« siger anklagerfuldmægtig David Jarlbæk Homann fra Anklagemyndigheden i Nordsjællands Politi.

Den 21-åriges forsvarer havde ellers sigtet efter frifindelse med begrundelsen om, at der var tale om et uagtsomhed uheld.