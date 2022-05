Lyt til artiklen

En junidag i 2018 kom en tydeligt trist kvinde ind i Michael Holgersen bedemandsforretning i Herlev.

Hendes søn var angiveligt druknet i Norge, og nu var hun ved at planlægge begravelsen.

Til det kunne hun naturligvis bruge Michael Holgersens bedemandsekspertise, men først havde hun brug for hjælp til noget helt andet.

Uheldigvis havde hun nemlig tabt sin pung i et fly på vej mod Danmark, så derfor manglede hun penge til en overnatning i Danmark.

Kvinden virkede troværdig, så Michael Holgersen lånte hende 1.200 kroner til et ophold på Herløv Kro.

»Hun var en sød, velsoigneret og pæn kvinde, og der var sgu ikke noget, jeg kunne sætte en finger på. Hun kunne først få fat i penge dage efter, så der ville jeg jo få beløbet igen,« fortæller Michael Holgersen.

Men kvinden kom aldrig tilbage med pengene, og først noget tid efter fandt bedemanden ud af, hvem der havde bedraget hende:

'Kvinden med den tunge kuffert'.

Rettere bestemt var der tale om norske Marie Madeleine Steen, der i podcasten 'Kvinden med den tunge kuffert' blev kendt som en særlig, opfindsom svindler, der rejste rundt i Danmark og snød sig til penge og overnatninger hist og her.

Senere blev hun i Retten i Lyngby dømt for 24 forhold af svindel i Danmark, hvilket kostede hende halvandet års fængsel.

Den 20. april blev det sidste kapitel så skrevet, da Marie Madeleine Steen blev fundet død på et lejlighedshotel i norske Lillestrøm.

Nu kan B.T. dog fortælle, at den norske svindler i løbet af sine sidste år havde et stærkt ønske om at få betalt pengene tilbage til de danske ofre, og at hun brugte delen af en arv til at gøre det.

Derfor fik hun en advokat til at kontakte de mange ofre og sørge for, at de fik pengene tilbage.

»Jeg grinte, da jeg blev ringet op. Meget endda. Jeg troede simpelthen ikke på det, men jeg fik mine 1.200 kroner. Det var en stor overraskelse,« fortæller Michael Holgersen, der blev ringet op i begyndelsen af 2021.

Den samme overraskelse ramte Janne Fruergaard Keyes, der er forvalter på Ørslev Kloster.

Hun tog en januardag i 2016 imod en 60-årig kvinde, der præsterede sig som 'Maria Hansen'.

Til at begynde med var hun sød, rar og godt selskab, men som dagene gik, vendte det indtryk sig.

'Maria Hansen' såede splid blandt personalet og beboere på klostret, og da stemningen efter otte dage havde nået kogepunktet, stak hun af fra en samlet regning på 3.500 kroner.

Men det skule blive endnu værre.

'Kvinden med den tunge kuffert' havde nemlig kontaktet en journalist fra Skive Folkeblad og fortalt, at hun og flere andre havde haft dårlige oplevelser med Janne Fruergaard Keyes på Ørslev Kloster.

»Jeg måtte jo forsvare mig for journalisten, og det tog mig nok et halvt år at komme over. Én ting var, at hun stak af fra regningen, men at hun gik personligt efter mig – det var meget ubehageligt. Og unødvendigt,« fortæller Janne Fruergaard Keyes.

Norges største seriesvindler, Marie Madeleine Steen, er blevet fundet død.

Derfor blev hun også »meget overrasket«, da et helt specielt opkald i begyndelsen af 2021 løb ind.

»Jeg fik at vide, at hun ville betale de cirka 4.000 kroner, og det gjorde mig glad. Jeg havde håbet, hun en dag ville få fred med sig og betale tilbage. Men jeg var selvfølgelig meget overrasket,« siger hun.

På Hotel Friheden i Allinge blev man også snydt af Marie Madeleine Steens troværdige svindel.

En dag i 2017 kom hun forbi hotellet, og stedets daværende ejer, Klaus Juhl, husker det tydeligt.

»Hun kom forbi og betalte for en enkelt overnatning, og dagen efter var hun så fuld af roser. Hun kunne så godt lide stedet og ville forlænge med to nætter. Det gjorde vi uden at tage betalingen med det samme, men da hun på den sidste dag ikke kom ned til morgenmadet, blev vi urolige,« fortæller Klaus Juhl.

Klaus Juhl frygtede at finde hende bevidstløs på værelset, men da de låste sig ind, var der ingen at finde.

Marie Madeleine Steen var stukket af fra regningen.

Han havde selv skudt en hvid pind efter pengene, men en dag i 2021 blev der pludselig overført 1.750 kroner til hans konto.

»Det havde jeg sgu ikke forventet, men det er da dejligt,« siger han.

Ifølge B.T.s oplysninger kunne Marie Madeleine Steen reelt set godt have undgået at betale pengene tilbage, men hun har selv aktivt valgt, at de mange ofre skulle have deres penge igen.

Samlet set skulle det dreje sig omkring 40.000 kroner.