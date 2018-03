Et skib, der ligger for anker i Kalundborg Fjord, har en revne. Situationen er ikke alvorlig, siger Forsvaret.

Kalundborg. Et køleskib lækkede tirsdag eftermiddag olie i Kalundborg Fjord, og der blev lagt flydespærringer ud for at inddæmme olien.

Natten til onsdag betegnes situationen som ikke alvorlig. Det fortæller vagtholdsleder ved Forsvarets Operationscenter Michael Horn.

- Udslippet er meget beskedent. Det, som man har set i området, har primært været en oliefilm på vandet og nogle meget små klumper, siger han.

- Det er ikke konstateret, at der er drevet noget i land, tilføjer han.

Det var køleskibets kaptajn, der tirsdag klokken 14.45 slog alarm, fordi skibet havde en revne i skroget, hvorfra der løb olie ud fra en brændstoftank.

Køleskibet, der hedder "Crown Ruby", sejler under flag fra Bahamas. Det var på vej fra Sankt Petersborg til Cristóbal i Panama, da der opstod problemer med skibets skrue.

Derfor ankrede det op i Kalundborg Fjord for at få skaden repareret. I forbindelse med reparationen opdagede dykkere en revne i skroget, hvorpå der blev slået alarm.

- Der er angiveligt sket det, at skibet under starten af sin tur over Østersøen har ramt noget ukendt under vandet, som har beskadiget skruen, siger Michael Horn.

Han fortæller videre, at Forsvarets Operationscenter har haft et miljøberedskabshold ude sammen med politiet for at tale med kaptajnen på skibet. Kaptajnen har dog ikke ønsket at udtale sig, før hans advokat er til stede.

- Så det bliver formentlig i morgen (onsdag, red.), siger Michael Horn.

Forsvarets Operationscenter kan ifølge vagtholdslederen få et bedre overblik over situationen onsdag, når det er blevet lyst.

- For så har vi mulighed for at få et fly i luften til at undersøge området samt få en drone til at flyve langs kysten, siger Michael Horn.

/ritzau/