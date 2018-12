Et gram mdma i sodavand dræbte Marcus i Dianalund.

Om 16-årige Marcus vidste, at han drak sodavand med mdma i, vil blive et tema i retssagen, siger anklager.

Natten til 27. oktober trak 16-årige Marcus Christensen vejret for sidste gang, efter at han nogle timer tidligere havde drukket en sodavand med det euforiserende stof mdma.

Det var ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi en 18-årig mand, som blandede drikken og gav den til Marcus Christensen.

Om den 16-årige vidste, hvad der var i den livsfarlige sodavand, kan specialanklager Skipper Falsted ikke udtale sig om.

- Jeg kan kun sige, at det vil blive et af bevismaterialerne, når sagen kommer for retten, siger Skipper Falsted til Ritzau.

Og sagen kommer for retten. For anklagemyndigheden har rejst tiltalte mod den 18-årige mand for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Detaljerne om, hvordan den 18-årige angiveligt fremstillede den dødelige drik og gav den til Marcus Christensen, fremgår af sagens anklageskrift.

Ud over anklagen for uagtsomt manddrab er den 18-årige anklaget for at have været i besiddelse af ti gram af stoffet med henblik på salg.

/ritzau/