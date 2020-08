En 29-årig mand har erkendt, at han i foråret - som ejer af en varevognsudlejning - søgte om lønkompensation til fem opdigtede medarbejdere i forbindelse med coronakrisen.

Torsdag formiddag har han været stillet for en dommer i en tilståelsessag i Københavns Byret. Dommen ventes afsagt onsdag den 19. august.

Det bliver den første dom for snyd med coronarelaterede hjælpepakker. Der er mulighed for, at straffen bliver firedoblet i forhold til den sædvanlige retspraksis.

Opdateres....