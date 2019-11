Pliiing. En sms tikker ind fra pakkefirmaet Dao.

'Vi har været forbi med en pakke til dig...! Værsgo', står der i sms'en.

​Der står Dao365 i afsenderfeltet, og beskeden ligger i samme tråd, som en anden sms fra Dao, som denne journalist fik, da undertegnede modtog en pakke tidligere i år.

Der er bare et problem: Beskeden er slet ikke fra Dao.

»Det er alt for nemt at sende en falsk sms. Hvem som helst kan gøre det,« siger Erik Bjeld.

Han er direktør i firmaet FEC Consulting, og det er ham, der har sendt den falske besked fra Dao.

Efter at B.T. har skrevet om snyd på Den Blå Avis, har han kontaktet os for at vise, hvor let det faktisk er at sende falske sms'er.

Erik Bjelds familieejede firma sælger tandremme og transportbånd, der bliver sendt ud med pakker til kunder i hele landet. Da hans ven for nyligt blev udsat for snyd på Den Blå Avis, blev han opmærksom på, hvor nemt det er at sende falske sms'er.

Vennen havde sat en dyr computer til salg i Den Blå Avis. En køber henvendte sig og var straks klar til at overføre det fulde beløb på 17.000 kroner til vennen, som herefter skulle møde op på en adresse og aflevere computeren.

Erik Bjelds ven modtog herefter en sms fra Nordea, hvor der stod, at pengene var overført. Men Erik Bjeld blev mistænksom og advarede vennen:

»Jeg sagde til ham, at jeg syntes, handlen gik lidt for nemt. Da min ven tjekkede sin konto i Nordea, var pengene slet ikke gået ind på kontoen,« fortæller han.

Efterfølgende forsøgte de at kontakte køberen, men hans telefon var nu lukket. De anmeldte sagen til politiet, der senere pågreb svindleren, og den besked, vennen fik fra politiet, kom bag på Erik Bjeld.

»Politiet sagde, at det var en 21-årig knægt, der havde svindlet for omkring halvanden millioner kroner. Og så var det jeg tænkte: 'Hvordan kan en 21-årig mand sende sms'er fra Nordea?'« siger Erik Bjeld.

Erik Bjelds ven er langt fra den eneste, der er blevet udsat for svindel og falske SMS'er i forbindelse med handler over Den Blå Avis.

B.T. har i de seneste dage bragt den ene historie efter den anden om personer, der er blevet snydt, blandt andre Asaad, der modtog en falsk sms fra pakkefirmaet Dao afsendt af en svindler, der snød ham for 1.900 kroner.

Erik Bjeld satte sig for at afsløre svindlernes hemmelig trick, og i forbindelse med sin virksomhed fandt han en hjemmeside, der gør det muligt at sende sms'er fra en pc.

For 100 kroner kunne han sende lige så mange sms'er, han ville. Og ikke nok med det kunne han selv vælge hvilket nummer, de skulle sendes fra.

»Man kan sende en sms fra et hvilket som helst nummer. Det underminerer fuldstændig tilliden til det at modtage en sms.«

»Jeg mener, det er noget, politikerne bør tage alvorligt. Det er derfor, jeg har valgt at kontakte jer,« siger han.

Metoden kaldes 'spoofing', og den indgår i en lang række svindelsager mod virksomheder og private.

For at understrege, hvor nemt det er at sende en 'spoof'-sms, går han ind på Folketingets hjemmeside og finder statsminister Mette Frederiksens nummer.

Kort tid efter tikker en ny sms ind.

Den er sendt fra statsministerens telefonnummer:

»Hav en god dag. Kærlig hilsen Mette.«