Den bedrageritiltalte stifter af Genan, Bent A. Nielsen, viser Viborg-virksomheden frem for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det skete under statsministerens besøg på virksomheden i 2010, hvor billedet stammer fra. Nu er Bent A. Nielsen anklaget for svig og bedrageri for samlet set en halv milliard kroner (arkiv). Preben Madsen/Ritzau Scanpix