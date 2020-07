I oktober 2019 skrællede en gummiged toppen af to totalfredede klitter ved Sønderstrand i Skagen.

I den forbindelse blev to mænd sigtet for groft hærværk og overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

Nu står den ene af de to frem - den aalborgensiske erhvervsmand Hans Andersen, skriver TV 2 Nord.

»Jeg har ikke bestilt en gummiged, eller kørt en gummiged. Jeg synes, det er forkert, at den hændelse har fundet sted, og det kan man kun beklage,« siger Hans Andersen til TV 2 Nord.

Han fortæller til tv-stationen, at sagen har påvirket ham og familien på 'en træls måde'.

Erhvervsmanden har bolig tæt på området.

Han fortæller til mediet, at han dagen forinden hændelsen mødtes med den anden sigtede i sagen.

Han afviser dog, at de to skulle have planlagt at skrælle en større mængde sand af klitterne for at få en bedre udsigt, når klitterne blev lavere.

Hans Andersen håber på, at sagen ‘kan finde sin afslutning og blive belyst på rette vilkår’.

Hvornår sagen skal for retten er endnu uvist, og der er endnu ikke rejst tiltale i sagen mod de to sigtede.